Quem é o influenciador preso em mansão suspeito de ligação com o PCC

O influenciador Filippe Ribeiro, de 29 anos, foi preso em uma casa de luxo de Carapicuíba (SP) durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Gerais Sobre Entorpecentes) realizada nesta quinta-feira, 13, que investigava a lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e estelionato. A Polícia Civil de São Paulo ainda apura uma possível ligação do suspeito com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

+ TikToker é preso após esfaquear ex-namorada

+ Influenciador é suspeito de homicídio na zona Sul de São Paulo; defesa nega

Conforme as investigações, o empresário comprava carros com o financiamento atrasado pagando preços baixos, revendendo pelos valores normais de mercado e deixando de arcar com os custos do financiamento.

Nas redes sociais, Ribeiro acumula cerca de 50 mil seguidores e faz publicações com carros de luxo, além de se apresentar como um “mentor” e dar dicas financeiras. O influenciador ainda oferece cursos e escreveu um livro intitulado de “De devedor a empresário e investidor”.

No Instagram, o empresário alega ter ajudado 100 mil famílias e empresas a sair de problemas financeiros. Ribeiro já havia sido preso em setembro de 2024, após três motos e sete carros serem apreendidos em uma de suas residências em Santana de Parnaíba (SP). Na ocasião, munições foram encontradas no imóvel.

O influenciador é dono da empresa Avanzza Soluções Ltda, que também utiliza o nome Avanzza Bank e está em atividade desde 2021. Segundo a Receita Federal, a companhia atua no comércio de veículos automotores, cobranças e atividades de consultoria em gestão empresarial.

Em contato com o site IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que agentes da Desi atuaram nas cidades de Barueri (SP), Santana de Parnaíba, Itapevi (SP), Cajamar (SP), Carapicuíba, Monte Mor (SP), Rio Claro (SP) e em São Paulo (SP). Conforme o órgão, foram cumpridos 12 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão.

O site IstoÉ tentou obter posicionamento de Ribeiro por meio de um contato da empresa Avanzza Soluções, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta notícia. O espaço segue aberto para manifestação.

*Com informações do Estadão