Quem é o ex-presidente do Banco Central que doou R$ 100 mil para Tabata Amaral

Tabata Amaral (PSB) tem como principal financiador de sua candidatura à prefeitura de São Paulo Armínio Fraga, que doou R$ 100 mil para a deputada usar na campanha, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O valor fica atrás somente do repasse de recursos do próprio PSB, de R$ 10,7 milhões, entre as receitas da candidatura.

Quem é Armínio Fraga

O economista ganhou notoriedade nacional em 1999, quando aceitou o convite do então ministro da Fazenda, Pedro Malan, e assumiu a presidência do Banco Central — autarquia que havia dirigido de 1991 a 1992.

Sob comando do presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Fraga foi responsável por coordenar o controle inflacionário durante um período em que o real, ainda em seus primeiros anos, estava desvalorizado em relação ao dólar. Ficou no cargo até o final do segundo mandato de FHC, em janeiro de 2003, e não deixou mais um papel de influência na política econômica do país.

Fundou a Gávea Investimentos ao deixar o BC, chegou a ser cotado para a presidência do Banco Mundial e se tornou figura frequente em seleções dos homens mais influentes do país nos anos seguintes. Ouvido pelas principais publicações do país sempre que temas como a inflação ganham espaço no noticiário, Fraga emprestou seu prestígio no mercado financeiro a diversos políticos na trajetória.

Depois de manter proximidade com lideranças do PSDB, o economista se engajou no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, ao lado de Simone Tebet (MDB), hoje ministra do Planejamento e Orçamento, para convencer empresários indecisos a votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acabou eleito. Mesmo assim, não poupou o governo federal de críticas pelo “discurso raivoso” de Lula em direção à política fiscal e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

No pleito paulistano, ingressou no conselho estratégico de campanha de Tabata, razão pela qual é citado com frequência pela parlamentar. Além dos R$ 100 mil para ela, Fraga também fez doações de R$ 50 mil para Salvino Oliveira (PSD), Pedro Duarte (Novo), Joyce Trindade (PSD), Tatiana Roque (PSB), Diego Vaz (PSD) e Flavio Valle (PSD), todos candidatos a vereador no Rio de Janeiro, e R$ 30 mil para o vereador Abidan Henrique (PSB), de Embu das Artes, em São Paulo.