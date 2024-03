Quem é o ex-atleta brasileiro eleito deputado pela ultra-direita em Portugal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/03/2024 - 11:05 Para compartilhar:

A oposição de centro-direita de Portugal venceu as eleições legislativas desse domingo, 10, por uma margem apertada, com a extrema-direita duplicando seus votos, marcando uma reviravolta no país depois de oito anos de governo socialista. Entre os novos deputados eleitos, está o brasileiro Marcus Santos, de 45 anos.

A coligação de partidos de centro-direita, a Aliança Democrática, foi a vencedora do pleito no domingo. O Chega, partido de extrema direita, ficou em terceiro lugar, porém cresceu de 12 deputados na legislatura anterior para cerca de 48.

Quem é o brasileiro?

Marcus Santos é natural do Rio de Janeiro, mas deixou o Brasil aos 18 anos para morar nos Estados Unidos. O brasileiro reside em Portugal desde 2009, onde tem uma mulher e um filho portugueses.

Segundo uma reportagem do “Visão de Portugal”, publicada em 2023, Santos é ex-atleta de artes marciais e possui uma escola de artes marciais. Na mesma época, o brasileiro disse que considerava lançar sua candidatura pela Chega, pois o partido e ele têm “valores” semelhantes, como a “defesa da família, da pátria e da propriedade privada”.

De acordo com o Santos, há muitos brasileiros em Portugal que militavam pelo Chega.

