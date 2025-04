Quem é o deputado que desejou morte de Lula durante sessão na Câmara

A AGU (Advocacia-Geral da União) enviou uma notícia fato à PF (Polícia Federal) e à PGR (Procuradoria-Geral da República) após o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) afirmar que deseja a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública.

O parlamentar é relator do projeto de lei 4012/2023, que foi aprovado pela comissão e visa vedar o uso de armas pelos seguranças de Lula e seus ministros de Estado. De acordo com o deputado, “não há porque as mais altas autoridades do País receberem um tratamento diferenciado da maioria da sociedade”.

+ Deputados do PL pautam projeto para desarmar segurança pessoal de Lula

+ PGR aponta que Bolsonaro tinha ciência de plano para matar Lula

Gilvan Aguiar Costa, de 48 anos, foi eleito deputado federal nas eleições de 2022 com 87,9 mil votos. O político atuou como agente da PF (Polícia Federal) e também foi vereador de Vitória (ES). Nas redes sociais, o parlamentar se declara como “conservador” e “armamentista”.

O deputado já foi denunciado pela PGR por calúnia e difamação após chamar Lula de “ladrão” e “corrupto” durante um ato do Movimento Pró-Armas em Brasília (DF), em julho de 2023. Na ocasião, o parlamentar também criticou Flávio Dino, que atuava como ministro da Justiça.

Ainda, o parlamentar se tornou réu após denúncia do MP-ES (Ministério Público do Espírito Santo) por violência política de gênero e injúria racial após Gilvan proferir ofensas contra a deputada estadual Camila Valadão (PSOL-ES), em dezembro de 2021.

Em plenário da Câmara Municipal de Vitória, Gilvan chamou a então colega de plenário de “assassina de crianças” e “satanista”, além de mandar que ela calasse a boca.

Em 2022, Gilvan da Federal se tornou réu na Justiça por uma denúncia de transfobia recebida pela 10ª Vara Criminal de Vitória. O caso ocorreu após um embate em plenário entre o deputado e a ativista transexual Deborah Sabará.

Gilvan da Federal também se envolveu em uma confusão com o deputado Marcos do Val (Podemos-ES), chegando a convidar o parlamentar para uma briga em um ringue profissional após os dois trocarem empurrões no Aeroporto de Vitória em junho de 2024.

“Quero mais é que o Lula morra”

Durante a sessão da Comissão de Segurança Pública nesta terça-feira, 8, Gilvan da Federal afirmou que quer ver o presidente morto. “Não vou dizer que vou matar o cara, mas quero que ele morra. Quero que vá para o quinto dos infernos, porque nem o diabo quer Lula”, exclamou o deputado, acrescentando que deseja ver o petista sofrendo com um “ataque cardíaco”.

“Que andem desarmados. Não quer desarmar cidadão de bem? Que ele [Lula] ande com seus seguranças desarmados”, apontou o parlamentar. O projeto de lei 4012/23 foi aprovado pela comissão.

Confira a fala do parlamentar na íntegra:

“Por mim, eu quero mais é que o Lula morra! Eu quero que ele vá para o quinto dos infernos! É um direito meu. Não vou dizer que vou matar o cara, mas quero que ele morra! Quero que vá para o quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele está vivendo aí. Superou o câncer… tomara que tenha um ataque cardíaco. Porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. Que andem desarmados. Não quer desarmar cidadão de bem? Que ele ande com seus seguranças desarmados”

*Com informações da Agência Brasil e do Estadão