Quem é o ‘dentista dos famosos’ envolvido em grave acidente em Alphaville

Conhecido por atender diversas celebridades em seu consultório na Vila Nova Conceição, em São Paulo, o “Dentista dos famosos” Roberto Viotto confirmou que esteve envolvido em um grave incidente em Alphaville, região metropolitana da capital, que resultou na amputação da perna de uma mulher de 36 anos. Ele é investigado por suposta participação em crime de “racha” com sua Mercedes-Benz de R$ 3 milhões.

O que aconteceu?

Na noite de segunda-feira, 20, a Mercedes-Benz de Carlos André Pedroni trafegava em alta velocidade quando atingiu uma motocicleta com dois ocupantes em Alphaville, segundo a Polícia. Enquanto o condutor teve apenas ferimentos leves na cabeça, a passageira teve uma perna amputada.

Testemunhas apontaram que o veículo estaria disputando um “racha” com outra Mercedes quando colidiu com a moto. O segundo carro seria o de Roberto Viotto, que, em depoimento à Polícia Civil de São Paulo, negou a informação.

Em sua versão, Viotto admitiu estar em alta velocidade — a aproximadamente 70 km/h em uma via de 40 km/h —, mas alegou que teria a intenção de fugir de um possível assalto. Isso porque, enquanto trafegava pela via, o dentista percebeu a Mercedes-Benz em alta velocidade encostando em sua traseira e, neste momento, freou seu carro e foi para a pista ao lado. Mesmo assim, o veículo permaneceu atrás dele — o que o fez desconfiar das intenções do motorista.

Neste momento, Viotto acelerou mais ainda e não percebeu nenhum acidente com a moto. Mesmo assim, ele se apresentou à Polícia na terça-feira, 21, prestou depoimento e foi liberado em seguida. Pedroni, por sua vez, fugiu após o acidente e abandonou o carro em um local próximo ao do acidente.

Quem é Roberto Viotto?

O dentista ficou famoso por ser referência mundial em lentes de contato dental. Ele comanda uma clínica com unidades em São Paulo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Goiânia.

Em seu Instagram, Viotto acumula 1,1 milhão de seguidores e mostra o resultado de seu trabalho, especialmente com clientes famosos. Fazem parte de seu escopo celebridades como Carlinhos Maia, Jesus Luz, Brunna Gonçalves, Rafaella Santos, Kayky Brito, Bruna Biancardi, João Guilherme e muitos outros artistas e ex-BBBs.

Em seu depoimento, Viotto negou veemente que estivesse participando de um “racha”. Ele ainda compareceu voluntariamente à delegacia e quis deixar seu carro para a perícia antes de ser liberado.

Em fevereiro, o dentista foi vítima da “gangue do Rolex” em uma clínica no Tatuapé, zona leste de São Paulo. À ocasião, dois criminosos chegaram ao local em duas motos, estacionaram, entraram na clínica e anunciaram o assalto. Enquanto um deles, armado, rendeu os funcionários, o outro procurou pelo dentista, que participava de um seminário com cerca de 20 outros profissionais. Ao localizá-lo, ordenou que Viotto entregasse o relógio, avaliado em R$ 300 mil. Em seguida, os dois ladrões fugiram.

Nas redes sociais, Viotto contou que havia comprado o relógio um mês antes. “Eu tinha duas motos, mas tinha medo de ser assaltado, então quase não andava com elas. Aí dei as duas motos em troca desse relógio, e não deu nem tempo de curtir. Ainda sobrou um carnê de uma das motos e uma dívida com o relojoeiro. Triste, sabe?”, relatou.