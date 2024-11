Quem é o delegado da PF que será o primeiro brasileiro a comandar a Interpol

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 15:40 Para compartilhar:

A Assembleia-Geral da Interpol, em Glasgow, na Escócia, chancelou nesta terça-feira, 5, a nomeação do delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza, de 43 anos, como secretário-geral da entidade. Ele é o primeiro brasileiro a chegar ao cargo mais alto da maior organização policial do mundo.

Urquiza assume o comando da Interpol no começo de 2025. O mandato tem duração de cinco anos, podendo ser renovado por mais cinco. Para ocupar o cargo, ele e sua família devem se mudar para Lyon, na França, onde fica a sede da entidade. A Interpol é a maior organização policial do mundo, com 196 países membros.

Quem é Valdecy?

O delegado Valdecy Urquiza é um dos três vice-presidentes da Interpol, junto ao belga Peter de Buysscher e o nigeriano Garba Baba Umar.

À Reuters, Urquiza disse, em fevereiro deste ano, que a Interpol deveria eleger um novo secretário-geral de uma nação em desenvolvimento, pois assim iria diversificar e aumentar sua legitimidade em um mundo cada vez mais polarizado.

Além disso, afirmou que pretende aumentar a participação feminina nos cargos de comando da instituição, visto que naquele mês as mulheres eram apenas 43% das representantes, mas não chegavam a 10% em postos do alto escalão.

Valdecy é diretor de cooperação internacional da Polícia Federal e, desde 2021, atua como vice-presidente para as américas do Comitê Executivo da Interpol.