Quem é o ator turco Can Yaman que fez tumulto ao chegar no Brasil

O galã turco Can Yaman está no Brasil para participar de um evento de uma instituição beneficente. O ator de 34 anos tem cerca de 10.6 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha seu estilo de vida, que envolve atividades físicas e esportes como artes marciais, joga basquete e treinos na academia.

Ele conquistou o publico brasileiro por seu protagonismo na novela “Senhor Errado” (tradução do título original “Bay Yanlis”), disponível no Globoplay.

Nascido em Istambul, na Turquia, sua família é de origem albanesa e por conta dos estudos na escola Italian High School, ele fala italiano fluentemente.

Do signo de escorpião, ele também é formado em Direito pela Universidade de Yeditepe e chegou a atuar como advogado. Seu primeiro papel na TV foi na série “Gönül Isleri” (2014).

