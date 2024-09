Quem é o assessor de Pablo Marçal que agrediu marqueteiro de Nunes durante debate

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2024 - 8:33 Para compartilhar:

O produtor Nahuel Gomez Medina, assessor de Pablo Marçal (PRTB) que agrediu o marqueteiro Duda Lima ao final do debate desta segunda-feira, 23, é dono de uma produtora que cria vídeos para o ex-coach. Lima é integrante da campanha do também candidato à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

No LinkedIn, Medina se apresenta como diretor cinematográfico de uma produtora que leva o nome do ex-coach. O produtor também é dono da empresa Medina Maker, que recebeu R$ 230 mil da campanha de Marçal para a realização de filmagens, conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral.

Nas últimas semanas, Medina se envolveu em uma polêmica após uma reportagem da Agência Pública revelar que o produtor estava comercializando o curso “MarshallFilms Experience,” no qual prometia acesso a conteúdos exclusivos sobre filmagens e gravações da campanha. De acordo com a reportagem, o curso chegou a ser oferecido por R$ 28 mil.

Os dois também aparecem juntos em várias publicações nas redes sociais. Em um vídeo publicado em maio, por exemplo, Marçal aparece ao lado do produtor e faz uma afirmação. “Nós viramos sócios, eu e esse cara, criamos uma empresa de filmes chamada Marshall Filmes, ele que deu o nome, não fui eu que pedi isso”.

Ao final do debate, Marçal foi expulso pelo mediador, Carlos Tramontina, após insistir em dizer que prenderia o prefeito caso fosse eleito. Em seguida, ocorreu a confusão entre os assessores. Após o soco, Duda Lima deixou o local com o rosto sangrando.

Após a agressão, Nahuel Medina foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada como lesão corporal. Advogado da campanha de Marçal, Tassio Renam disse que Medina agiu em legítima defesa pois Duda Lima teria tentado tomar seu celular momentos antes. O assessor de Marçal prestou depoimento na madrugada desta terça-feira, após Lima voltar do hospital e conversar com a delegada Eliane Tomé Lima, que cuida do caso. Medina foi liberado.

Já Daniel Bialski, advogado que acompanhou o marqueteiro até a delegacia, afirmou que a versão da defesa de Nahuel Medina não faz sentido, pois o episódio do desentendimento sobre o celular não teria sido simultâneo ao soco, mas ocorrido alguns minutos antes. Por isso, o assessor de Marçal figurou no boletim de ocorrência como autor, enquanto o de Nunes entrou como vítima.

“Ele (Duda Lima) acabou sofrendo um corte profundo aqui na sobrancelha, perto do olho, tomou seis pontos e vai ainda ser submetido a exames complementares, vai ter que ir no oftalmologista para ver a dimensão dessa lesão, se afetou ou não afetou de alguma forma a visão”, explicou Daniel Bialski, afirmando que Duda Lima solicitou medidas protetivas contra Nahuel Medina, que serão encaminhadas à Justiça. A ideia é que ele não possa se aproximar de Duda Lima, não podendo, por exemplo, estar nos debates a que o marqueteiro comparecer.