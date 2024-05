Quem é o adolescente conhecido como ‘influencer de Deus’, que vai virar santo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 15:04 Para compartilhar:

O beato Carlo Acutis, conhecido como “influencer de Deus” e “padroeiro da internet”, ganhou notoriedade após o papa Francisco reconhecer um milagre atribuído ao adolescente. Isso abre possibilidades para a canonização dele, que ainda não tem uma data definida. O milagre, no entanto, não foi detalhado pelo Vaticano.

Nesta quinta-feira, 23, o papa teve uma audiência com o prefeito de Dicastério das Causas dos Santos, o cardeal Marcello Semeraro, para tratar sobre a canonização dos beatos José Allamano, Marie-Léonie Paradis e Elena Guerra e Carlo Acutis. A data das canonizações será conhecida no consistório convocado pelo Santo Padre, no dia a ser definido.

Quem foi Acutis?

Carlo Acutis nasceu no ano de 1991, em Londres, Inglaterra. Na infância, mudou-se com os pais para a Itália e se aproximou do catolicismo. O jovem morreu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, em Monza, na Itália. O corpo dele foi preservado com roupas informais e, por conta disso, também é conhecido como o “primeiro beato de tênis e calça jeans”.

Em setembro de 2006, o jovem recebeu o diagnóstico de leucemia fulminante. Cerca de um mês depois, morreu. No dia 10 de outubro de 2020, foi beatificado.

O papa Francisco afirmou em um evento que o testemunho de Carlo, que não se deixou abater pela doença, “mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-o nos irmãos, especialmente nos últimos. Um aplauso ao novo jovem beato da geração atual”.

De acordo com o Vatican News, o jovem foi um dos patronos da JMJ (Jornada Mundial da Juventude) de Lisboa e seus restos mortais estão na cidade italiana de Assis.

Carlo poderá ser chamado de santo e venerado com o culto litúrgico somente após a canonização. A Vatican News informou que a festa de Acutis é celebrada no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida, por causa de um milagre atribuído a ele ter acontecido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 2020.