Quem é Nino Abravanel, influenciador de 18 anos foragido após acusação de assassinato

O influenciador Nino Abravanel e seu irmão, Derik, estão foragidos após serem acusados pela Polícia Civil de São Paulo pelo assassinato de Tarcísio Gomes da Silva, um homem de 32 anos. O motivo do crime seria vingança por agressões físicas cometidas por Silva contra o avô dos rapazes em 19 de maio.

Derik, de 20 anos, teria efetuado 11 disparos contra a vítima. Uma das balas teria atingido a cabeça. Já Nino, de 18 anos, teria dirigido o carro para a fuga, segundo informações do G1. O avô dos rapazes, internado desde o dia da agressão, morreu no dia seguinte ao crime.

Influenciador de ostentação

O perfil de Nino Abravanel no Instagram ainda está ativo e postando para 4,4 milhões de seguidores. Na manhã deste sábado, 29, foi inclusive compartilhada uma divulgação do “jogo do tigrinho”, caça-níquel online envolto em polêmicas por contratar influenciadores para divulgar ganhos falsos com apostas.

Morador da zona sul da capital paulista, o jovem Deivis Elizeu Costa Silva criou seu nome de influenciador inspirado no sobrenome da família de Silvio Santos. Em suas redes, exibia momentos de seu dia a dia, quase sempre rodeado por motocicletas e automóveis caros, como uma Lamborghini Urus, cujo valor aproximado chega a R$ 1,5 milhão. Também apareciam imagens de viagens internacionais.

Nino mantinha proximidade com outros influenciadores e artistas admirados, como Wesley Alemão e o cantor MC Ryan SP. Após a decretação de sua prisão, o cantor Oruam, filho do traficante Marcinho VP, demonstrou apoio com um vídeo ao lado de Nino e o texto: “Liberdade vai cantar irmão”.