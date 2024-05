Quem é Mohammad Mokhber, que assume como presidente do Irã

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 10:00 Para compartilhar:

Após a morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero durante este domingo, 19, o vice, Mohammad Mokhber, de 68 anos, passou a ocupar o cargo interinamente. O sujeito é considerado próximo do Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

Uma nova eleição presidencial deve ser realizada dentro de um período de 50 dias após a morte de Ebrahim Raisi, sendo estabelecida por um conselho de três pessoas: Mohammad Mokhber, o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o chefe do judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei. As informações são da Reuters e da Al Jazeera.

Nascido em 1º de setembro de 1955, Mokhber é vice-presidente desde agosto de 2021, após as eleições que culminaram na vitória de Ebrahim Raisi. O político se tornou o sétimo a ocupar tal cargo desde a revisão da constituição iraniana em 1989 e é considerado um dos políticos mais influentes do país.

Em outubro de 2023, ele integrou uma comissão que foi a Moscou para fornecer mísseis e drones para a Rússia. Anteriormente, em 2010, Mokhber foi sancionado pela União Europeia como um dos envolvidos no projeto nuclear do Irã, mas foi removido da lista do bloco dois anos depois.

O agora presidente também ocupou durante 14 anos um cargo na Setad (Sede de Execução da Ordem do Imã – em tradução), uma organização responsável por vender e administrar propriedades que teriam sido abandonadas nos anos posteriores à revolução iraniana, que ocorreu em 1979. A maior parte dos lucros do órgão vai para a caridade.

A Setad e as 37 companhias que ela administra foram colocadas em uma lista de entidades sancionadas pelos EUA em 2013. O governo americano considera que a organização viola direitos e confisca propriedades dos opositores do regime iraniano.