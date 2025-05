Quem é Millena Brandão, atriz mirim do SBT internada em estado gravíssimo

Millena Brandão, de 11 anos, atriz mirim do SBT, está internada em estado grave em São Paulo após ser diagnosticada com um tumor no cérebro. Thays Brandão, mãe de Millena, confirmou ao portal Léo Dias que a filha chegou a sofrer sete paradas cardiorrespiratórias na quarta-feira, dia 30, e que o estado de saúde da atriz é delicado.

A menina sentiu fortes dores de cabeça e teve que ser internada com urgência. O quadro é grave e trata-se de uma emergência neurológica, com o diagnóstico de um tumor cerebral.

“Ela está com uma massa no cérebro de cinco centímetros. Ainda não foi possível identificar exatamente o que é, se é um cisto ou um tumor. Estamos aguardando a transferência para o HC (Hospital das Clínicas de São Paulo). Mas ela precisa se estabilizar, porque, todas as vezes que tentaram manuseá-la, ela entrou em parada cardíaca. Ontem mesmo, ela teve sete paradas, foi reanimada e voltou das sete”, relatou.

Thays ainda afirmou que a filha está entubada, sedada e não está reagindo. “Não há nenhum tipo de resposta, ela não se mexe, e o caso é muito delicado por conta dessas paradas cardíacas.”

Quando chegou ao hospital, a primeira suspeita dos médicos foi de que Millena estaria com dengue. A confirmação do tumor veio após a realização de exames.

No Instagram da atriz, várias pessoas estão compartilhando mensagens de incentivo e apoio. A mãe da garota chegou a agradecer as correntes de oração: “Pessoal, não estou conseguindo responder a todos, porém estou vendo todas as mensagens de carinho e apoio. Agradeço muito e fico feliz em saber que a Millena é tão querida e amada por todos. Em breve, ela estará aqui conosco.”

Piora no estado de saúde

O quadro de saúde de Millena Brandão piorou nas últimas 24 horas. Os médicos que cuidam da menina suspeitam que ela esteja no início de um processo de morte encefálica, popularmente conhecida como morte cerebral.

A revelação foi feita pela mãe da atriz, Thays Brandão, ao portal LeoDias. Segundo ela, Millena sofreu sete paradas cardiorrespiratórias na quarta-feira, dia 30, e outras cinco na quinta, dia 1º.

“Houve uma piora no quadro, totalizando 12 paradas cardíacas, e os médicos dizem que ela está evoluindo para uma morte encefálica. Serão realizados testes, e temos fé em Deus de que darão negativos”, declarou.

Quem é Millena Brandão?

Millena Brandão tem 11 anos, mora em São Paulo e é atriz, modelo e influenciadora digital. Iniciou como modelo em 2020 e, desde então, já participou de campanhas publicitárias de diversas marcas.

Segundo o mídia kit de apresentação da atriz, Millena é desenvolta, desinibida e tem facilidade para decorar textos, além de gostar dos novos desafios que a carreira pode lhe proporcionar.

No Instagram, ela conta com mais de 140 mil seguidores.

Millena participou da novela infantil A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, além de Sintonia, da Netflix.