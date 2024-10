Quem é Marileide Faz, candidata a vereadora no RJ que não recebeu votos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2024 - 13:03 Para compartilhar:

A candidata a vereadora no Rio de Janeiro Marileide Faz (Avante), de 70 anos, recebeu zero votos nas eleições municipais de 2024, segundo dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Nem ela votou em si mesma.

Ainda conforme o tribunal, essa foi a segunda vez que Marileide se candidatou. No pleito anterior, em 2020, ela conseguiu ficar como suplente do partido. Para as eleições deste ano, a candidata não declarou bens e consta ter recebido R$ 15 como doação do Avante para a campanha.

Embora tenha concorrido a um cargo no Rio de Janeiro, a candidata se diz natural da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Porém, em 2020, ela afirmou ser natural de Ladário, no mesmo estado.