Quem é Marcelo Paz? CEO do Fortaleza que desperta interesse do Corinthians

O nome de Marcelo Paz foi discutido para atuar no Corinthians nos últimos dias, em meio à polêmica do clube com a antiga patrocinadora Vai de Bet. O presidente do time alvinegro, Augusto Melo, fez o convite para que ele pudesse organizar financeiramente e administrativamente a equipe. Porém, o CEO do Fortaleza recusou o convite reiterando que gostaria de ficar no clube cearense.

Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará, Marcelo Paz é empresário e foi presidente do Fortaleza de 2017 a 2023, quando renunciou ao cargo para assumir como CEO da SAF do clube.

O empresário ficou conhecido como o responsável pela forma ambiciosa de gerir o clube. Nos últimos anos, Paz reformou o centro de treinamento, ousou nas contratações e conseguiu mudar o patamar da agremiação.

Desde que assumiu como presidente, o Fortaleza conquistou os títulos das Séries C e B do Campeonato Brasileiro e levou o ‘Tricolor do Pici’ para a disputa da Copa Libertadores.

Ao todo, Marcelo Paz conquistou nove títulos para o Fortaleza (oito como presidente e um como CEO). O mais recente foi a Copa do Nordeste, conquistada no último final de semana diante do CRB.

Muitos clubes procuraram Marcelo Paz para ocupar a função, porém o empresário ainda não vê o momento de sair do time, mesmo sabendo que, em algum momento, o ciclo no tricolor pode chegar ao fim.

“Trabalhar no Fortaleza para mim é um grande prazer, porque eu estou na minha cidade, na cidade que eu amo, com a minha família, com meus filhos, com tudo a favor nesse aspecto. Mas eu sei que o ciclo se encerra. Eu não vou ficar eternamente, já estou há um bom tempo no clube, já vai para oito anos mais ou menos, então talvez uma hora eu precise mudar de ares”, disse em entrevista para a ESPN.

Marcelo Paz tem mais três anos de contrato com a equipe nordestina, e confirmou o contato que teve com o presidente Augusto Melo. No primeiro momento recusou o convite, mas posteriormente disse que deve conversar com o mandatário do time paulista.