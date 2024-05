Quem é Major Ronald, que ajudou a definir local e data do assassinato de Marielle, segundo a PGR

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 10:25 Para compartilhar:

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou na quinta-feira, 9, Ronald Paulo de Alves Pereira, conhecido como Major Ronald, como encarregado de obter informações a respeito da rotina da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada a tiros em 2018, no centro do Rio de Janeiro.

+ PGR denuncia irmãos Brazão e delegado por assassinato de Marielle

Segundo o órgão, Ronald monitorava as redes sociais da parlamentar, descobriu que ela estaria em um evento na Casa das Pretas, localizada na rua dos Inválidos, e assim “encontrou a oportunidade para a execução do homicídio”.

Quem é o Major Ronald?

Ronald Paulo de Alves Pereira atuava como policial militar e é apontado como ex-chefe da milícia da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro.

No ano de 2019, ele foi preso sob suspeita de participação nas mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Além disso, ele havia sido condenado por participação no caso Chacina, da Via Show, no qual quatro jovens foram mortos após serem sequestrados por policiais militares na saída de uma festa.

Na quinta-feira, o Major Ronald foi alvo de um mandado de prisão, mas já encontra-se detido em uma prisão federal.