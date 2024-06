Quem é mais imprudente ao volante: homens ou mulheres? Estudos respondem

Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 10/06/2024 - 13:54 Para compartilhar:

Quem é mais prudente ao volante: homens ou mulheres? Autoridades na França dizem que são as mulheres. Uma associação lançou a campanha “Dirija como uma mulher!” para ajudar a evitar acidentes de trânsito.

Na França, 84% dos acidentes de carro entre 2022 e 2023 foram causados por homens. Os homens também foram responsáveis por 93% dos acidentes sob a influência de álcool.

No Brasil não é diferente: um estudo mostrou que, entre 2021 e 2022, as batidas de carro causadas por homens foram quase o triplo das por mulheres.

E nos EUA, mais do que o dobro de homens morrem nas estradas em comparação com as motoristas do sexo feminino. Um dos motivos é que os homens geralmente dirigem mais. Mas eles também têm maior probabilidade de estar em alta velocidade e sem o cinto de segurança.

Na Alemanha, 78% das multas por dirigir rápido demais vão para motoristas homens.