Quem é Magdalena Abakanowicz, artista homenageada hoje pelo Google

Ela pertence à geração de artistas cuja infância terminou com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e foi forçada à maturidade ainda jovem. Os impactos de sua infância abreviada foram multifacetados e incluíram uma visão de mundo única que influenciou sua arte.

Abakanowicz formou-se na Academia de Belas Artes de Varsóvia em 1954, inicialmente pintando guaches de 3 × 4 m sobre tela. Na década de 1960, ela criou uma série de esculturas moles monumentais. Tradicionalmente plana e pendurada na parede, ela transformava o tecido em formas tridimensionais que enchiam uma sala quando penduradas – essas esculturas flexíveis eram chamadas de Abakans (baseado no sobrenome do criador). Eles lhe renderam o prêmio máximo na Bienal Internacional de Arte de São Paulo de 1965 e fizeram de Abakanowicz uma artista aclamada internacionalmente.

A partir da década de 1970, o grande tema de sua obra passou a ser a condição humana. O artista foi inspirado pelo fenômeno sociológico “The Crowd” – a ideia de que as multidões agem como um todo e os indivíduos perdem sua individualidade dentro dela. A partir dessa ideia, Abakanowicz começou a criar mais de mil figuras, ou melhor, troncos humanos, ao longo dos anos. As matérias-primas utilizadas pela artista são o tecido de sacaria e o bronze. Sua coleção Agora , um grupo de 106 figuras fundidas em ferro, é considerada sua declaração mais importante sobre a humanidade e está permanentemente instalada no Chicago Grant Park.

Museus e exposições de prestígio em todo o mundo apresentam o trabalho de Abakanowicz. Mais de 100 exposições individuais foram organizadas em museus e galerias de arte em toda a Europa, Américas, Japão e Austrália. Ela ganhou muitos prêmios por sua arte, notadamente o Lifetime Achievement Award do International Sculpture Center em Nova Jersey, o Award for Distinction in Sculpture do Sculpture Center em Nova York e o Commander Cross com Star of the Order of Polonia Restituta na Polônia . Seu rico corpo artístico está agora sob os cuidados da Fundação Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska e Jan Kosmowski, com sede em Varsóvia.

Feliz aniversário Magdalena Abakanowicz, obrigado por compartilhar o tecido de sua vida com o mundo.

