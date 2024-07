Quem é Luighi, atacante de 18 anos do Palmeiras e nova promessa do time de Abel Ferreira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 23:24 Para compartilhar:

Foi por pouco, mas o gol de estreia do atacante Luighi pelo Palmeiras quase saiu. Na noite desta quinta-feira, a nova joia palmeirense entrou em campo durante o jogo contra o Atlético-GO e chegou bem perto de fazer o quarto gol do time palestrino.

A cabeçada, feita após um cruzamento de Raphael Veiga, foi defendida e não entrou, mas o torcedor alviverde pode se animar com o futuro promissor do jogador. Aos 18 anos, o atleta é o 29º jogador da base a estrear pelo time de Abel Ferreira e conta com inúmeros títulos em sua jovem carreira.

Contemporâneo de Endrick e Luis Guilherme, Luighi fez parte da geração que tudo conquistou pelas categorias de base do Palmeiras. No clube desde 2016, o atacante conquistou os Paulistas Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, sendo também bicampeão do Brasileiro Sub-17 (2022 e 2023) e da Copa do Brasil Sub-17 (2022 e 2023).

Em 2023, foi o artilheiro do Sub-17 palestrino, com 21 gols em 22 jogos, tendo estreado pelo Sub-20 no segundo semestre. Pelo desempenho, foi convocado para defender a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17 do ano passado.

“Quando eu sinto que os moleques estão preparados, vão jogar. Aqui em cima são cobrados como profissionais. Fico contente pela forma que os mais velhos os recebem”, afirmou Abel Ferreira ao ser perguntado sobre Luighi. No mês passado, o vínculo do atleta foi estendido até maio de 2027.