Quem é Lais Souza: ex-ginasta tenta naturalizar rotina nas redes após grave acidente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 9:51 Compartilhe

Lais Souza teve coragem nesta semana para revelar mais um episódio difícil de sua história. Em conversa com o ex-BBB Rodrigo Mussi, a ex-ginasta, que teve sua vida transformada por acidente que a deixou tetraplégica em 2014, revelou que foi vítima de abusos por parte dos seus cuidadores antigos. Após a lesão na coluna cervical, causada por colisão com uma árvore em um treinamento na Rússia, Lais precisa de cuidados médicos frequentes e intensivos para conseguir viver com qualidade.

A vida de Souza mudou no começo de 2014. Depois de uma carreira na ginástica artística, a atleta decidiu tentar uma nova modalidade. Em 2013, a então ginasta rumou para o esqui e durante a preparação para a Olimpíada de Inverno de Sochi-2014, na Rússia, sofreu um acidente ao se chocar com uma árvore em um treino e teve uma torção na coluna cervical.

O acidente deixou Lais Souza lutando pela vida no hospital durante algum tempo. Recuperada, a ex-atleta teve que buscar alternativas para viver sem os movimentos dos membros. Sem a possibilidade de se dedicar ao esporte, ela passou a dar palestras e posteriormente começou a se dedicar às artes plásticas para conseguir manter os cuidados e tratamentos que precisa fazer.

ROTINA NAS REDES SOCIAIS

Após o acidente, Lais se tornou símbolo de superação. Mostrando sua rotina de recuperação através da mídia e depois pelas redes sociais, a ex-ginasta buscou deixar claro que era possível, mesmo que com passos pequenos, se adaptar à nova vida.

“Hoje eu tenho que manter. Tenho que continuar fazendo os exercícios porque, se eu piorar, eu volto para a máquina de respirador. Eu percebi que esses momentos que eu caía e ficava perguntando para Deus porque eu não tive nenhum movimento começou a atrapalhar. Me atrapalhou muitas vezes”, explicou a ex-ginasta em uma entrevista sobre o acidente e sua recuperação.

Quando entendeu sua situação, a medalhista dos Jogos Pan-Americanos colocou como meta estar presente de alguma forma nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Pouco mais de dois anos após o acidente que a deixou tetraplégica, Lais Souza conseguiu. Durante o revezamento da tocha olímpica, a ex-ginasta conseguiu carregar o símbolo olímpico por alguns metros e em pé, causando comoção em quem acompanhava a cena.

Nos últimos anos, Lais tem compartilhado com mais frequência sua rotina nas redes sociais. Sem esconder os momentos ruins e buscando valorizar cada vitória, a ex-ginasta do Brasil tenta naturalizar a vida de uma pessoa tetraplégica.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias