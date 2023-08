Quem é Karina Milei, idealizadora da campanha do ultradiretista que venceu eleições primárias na Argentina

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 15:56 Compartilhe

O populista de extrema-direita Javier Milei foi o mais votado nas eleições primárias deste domingo, 13, destinadas a escolher os candidatos presidenciais às eleições gerais na Argentina. A irmã do político é a chave do sucesso: Karina Milei é a irmã mais nova de Javier, com quem trabalha há mais de dez anos.

Segundo Milei, Karina aprova toda a sua campanha, sendo ela a idealizadora dos sorteios de salários dele enquanto deputado, ainda em 2022. A ideia, criticada pelo partido Liberdade Avança (LLA), que deu a vitórias nas prévias eleitorais, foi considerado sucesso. Também no partido, a última palavra é a dela. “Uma das piadas que fazemos é que ela fez tudo isso para virar primeira-dama”, disse o irmão.

Além de preparar a campanha, a irmão do candidato também escolhe as roupas de apresentação, ela também acompanha Javier nos sorteios e nas aulas públicas dele pelo país.

Karina é relações públicas e artista plástica, com pós-graduação em eventos. Também gosta de confeitaria e chegou a ser vendedora de bolos. Não costuma dar entrevistas para a imprensa, muito menos falando de si: o foco é sempre o irmão na política.

“Você sempre tem que ter alguém a quem se reportar. No meu caso, me reporto à minha irmã”, disse Milei ao jornal La Nacion, após ser eleito deputado, em 2021. Ele disputa o comando do país, que passa por grave crise econômica sob gestão de Alberto Fernandez. Milei é admirador do ex-presidente dos EUA Donald Trump, diz que o Banco Central da Argentina deve ser abolido, acha que a mudança climática é uma mentira, caracteriza a educação sexual como uma manobra para destruir a família, acredita que a venda de órgãos humanos deve ser legal e quer tornar mais fácil a posse de armas de fogo.

*Com informações do Deutsche Well

