Quem é Jullio Reis, modelo e noivo de Manu Gavassi, escolhido para viver Cazuza em filme?

A cantora Manu Gavassi anunciou que está noiva do modelo Jullio Reis neste domingo, 19. A novidade foi publicada pela artista no feed do Instagram com uma declaração a Jullio. Os dois estão há três anos juntos.

“Me deu uma vontade louca de gritar […]: noivamos! E a gente não disse ‘sim’, a gente disse ‘óbvio!'”, escreveu Manu. “Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história.”

Quem é Jullio Reis?

Jullio, além de modelo, também é ator e, recentemente, foi escolhido para interpretar Cazuza na cinebiografia sobre Ney Matogrosso, Homem com H. Será a estreia dele em um longa-metragem.

No filme, dirigido por Esmir Filho, Ney e Cazuza viverão um romance. O protagonista será interpretado por Jesuíta Barbosa. A data de estreia de Homem com H ainda não foi anunciada.

Nas telas, Jullio também já trabalhou como ator no curta Homem Peixe, de 2019, dirigido por Allexia Galvão. Segundo a Paris Filmes, distribuidora de Homem com H, ele começou a estudar teatro na adolescência antes de se estabelecer na carreira como modelo internacionalmente.

Jullio já trabalhou para grandes grifes, como Dolce & Gabbana, e desfilou na Semana de Moda em Milão, na Itália. Manu costuma acompanhar o modelo em diversos trabalhos. Em novembro, ela esteve em um desfile com Jullio na São Paulo Fashion Week.

O ator e modelo também não deixa de estar com a cantora em momentos importantes para a carreira. Em 2022, ele acompanhou as gravações do Acústico MTV em que Manu interpretou Fruto Proibido, icônico álbum de Rita Lee. O casal sempre aparece junto em publicações nas redes sociais, com Jullio compartilhando registros tirados dele pela artista. Eles começaram a namorar em 2021.