Quem é João Pedro e por que Dorival o escolheu como titular da seleção brasileira

Vestida por Ronaldo Fenômeno em seus anos de glória, a camisa 9 da seleção brasileira tem um novo dono: trata-se de João Pedro, atacante que pouco jogou no futebol brasileiro. Ele ganhou a disputa com Endrick e foi escolhido por Dorival Júnior para iniciar entre os titulares na partida contra a Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.

Revelado pelo Fluminense em 2019, João Pedro pouco jogou no time carioca. Como centenas de jovens talentosos, foi vendido cedo, aos 17 anos, ao Watford, que pagou 10 milhões de libras pelo atleta. Quando fez 18 anos, em janeiro de 2020, ele se apresentou ao time inglês.

O atacante passou três temporadas e meia no Watford até ser vendido ao Brighton, clube no qual conseguiu se destacar mais e hoje ocupa a sétima posição na tabela do Campeonato Inglês. Ele viveu sua temporada mais goleadora no ano passado, com 20 gols em 40 jogos, e passou a ser lembrado nas convocações da seleção brasileira.

Nesta temporada, ele não tem números tão expressivos pra um camisa 9 da seleção, mas tem tido boas atuações no futebol inglês: são oito gols em 25 partidas, além de sete assistências.

João Pedro joga como camisa 9 no Brighton, mas o técnico Fabian Hürzeler usou o brasileiro, em alguns momentos, como ponta ou segundo atacante, o que não vai acontecer no Brasil, já que Dorival quer que o jogador seja referência na área para incomodar a zaga colombiana e dar espaço para Vini Jr e Rodrygo, abertos nas pontas.

“O João flutua muito, mas ele é um homem que tem chegado muito na área, jogando assim na sua equipe, ora como homem de referência, ora como segundo homem”, disse Dorival sobre o centroavante escolhido.

Inicialmente, o treinador havia pensado uma escalação com Neymar. Só que o atacante sofreu mais uma lesão muscular e teve de ser desconvocado. Então, o técnico resolveu mudar de ideia quanto à formação e decidiu apostar em João Pedro entre os titulares.

Paulista de Ribeirão Preto, o jogador foi convocado cinco vezes para a seleção brasileira. Quem o levou primeiro foi Fernando Diniz, técnico também que lançou o atleta para o futebol profissional no Fluminense. Sua estreia foi na derrota por 2 a 1 para a Colômbia, em novembro de 2023. Depois, participou da vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em novembro do ano passado.

No total, João Pedro esteve em campo por 108 minutos com a camisa da seleção brasileira e ainda não marcou gols. Será titular pela primeira vez contra a Colômbia e terá a chance de balançar as redes e provar que a foi correta a escolha de Dorival.