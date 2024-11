Quem é Isabella Oliveira, dançarina de Claudia Leitte morta aos 21 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2024 - 16:24 Para compartilhar:

A cantora Claudia Leitte, 44 anos, lamentou a notícia da morte de Isabella Oliveira, uma de suas bailarinas, aos 21 anos. No último sábado, 2, a artista baiana publicou em seu Instagram o vídeo de uma roda de oração em que aparece com Bella, como a dançarina era conhecida.

“Ainda não me recompus. Acabei de saber que minha bailarina Bella faleceu hoje, aos 21 anos. Em breve vou lançar uma tour de ‘Intemporal’, onde ela interpreta com louvor a mente de alguém vivendo um dilema bem invasivo, denso… Uma menina de 21 anos deu vida a algo tão profundo… Uma menina de 21 anos… Descanse em paz, amada e inesquecível Bella! Que o consolador cuide da família e dos nossos corações”, escreveu a artista.

Segundo relatou Isabella Figueiredo, melhor amiga da dançarina, em uma publicação nos Stories do Instagram, a jovem estava ensaiando a coreografia da música “I Have Nothin’” quando sofreu a parada cardíaca.

“Você se foi nesta sala, com essa música, na coreografia que mais amava, fazendo o que mais amava. Vai ser sempre por você, Isa”, escreveu a amiga.

No domingo, 3, o namorado de Bella, Gabriel Genain escreveu uma carta aberta emocionante nas redes sociais. Os dois estavam juntos há seis meses. Segundo ele, a dançarina tinha insuficiência cardíaca e lúpus.

“Minha carta aberta para você, minha Bella companheira! Não sei quais foram os planos de Deus para que isso ocorresse, nunca vamos saber e não podemos nos culpar com isso, mas a única culpa que sinto foi não estar lá com você, não ter te dado um último abraço, um último beijo e não ter tido mais tempo com você! Saiba que você foi muito amada por mim, minha família e todos que te cercavam. Você era e sempre vai ser LUZ por onde passar”, começou ele.

“Sonhei com você essa noite, você estava com aquele figurino lindo que dançou a virada cultural, me chamando pra dançar com você aí em cima, com sua inocência e sua delicadeza, me partiu o coração dizer que ainda não era minha hora, por mais doloroso que seja! Eu sempre vou te amar, foram os melhores 6 meses da minha vida, onde quer que esteja, estarei pensando em você. Obrigado por me fazer a pessoa mais feliz do mundo, e por me dar a chance de conhecer o que realmente era amar!”, finalizou o rapaz.

