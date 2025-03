Quem é Imamoglu, o rival de Erdogan cuja prisão abala a Turquia

Prefeito de Istambul é o principal opositor do presidente turco. Agora Ekrem Imamoglu está na mira do Judiciário, críticos acusam motivação política. Sua detenção gerou os maiores protestos no país em mais de dez anos.Ekrem Imamoglu tem um ar descontraído, moderno e eloquente, ele sabe como falar a diferentes classes e grupos sociais. Uma de suas metas é incluir todos, sem discriminar nem ofender, o que também pode ser visto como uma reação ao estilo do atual governo. Na política turca, é bastante comum criar um discurso paternalista e insultante do tipo "nós contra eles" contra os oponentes políticos. A atitude diferente de Imamoglu contribuiu para sua popularidade na sociedade cada vez mais polarizada dos últimos anos.

Prefeito de Istambul, a maior metrópole turca, ele foi detido em 19 de março, por acusações de corrupção e suspeita de terrorismo, e teve neste domingo (23/03), sua prisão preventiva judicialmente ratificada, além de ser suspenso do cargo pelo governo turco. No mesmo dia, foi eleito candidato presidencial de seu partido, o social-democrata Partido Republicano do Povo (CHP), com cerca de 15 milhões de votos.

A detenção de Imamoglu provocou as maiores manifestações da oposição na Turquia desde os assim chamados protestos do Parque Gezi, de 2013. Apesar da presença maciça da polícia, milhares saíram às ruas em todo o país desde quarta-feira.

Três vitórias

A grande maioria dos turcos nunca tinha ouvido falar de Imamoglu até 2019. Ele era subprefeito do bairro de Istambul Beylikdüzü, quando o CHP anunciou surpreendentemente que o estava apresentando como candidato na disputa pela prefeitura da metrópole. Inicialmente houve duras críticas, pois os partidários da oposição achavam que ele não teria chance contra o candidato da sigla Justiça e Desenvolvimento (AKP), do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Porém Imamoglu saiu vitorioso das eleições de 31 de março de 2019, com uma diferença de 13 mil votos perante o AKP. E assim os social-democratas assumiram o controle da metrópole há 25 anos governada por islamistas conservadores. No entanto, após uma apelação do AKP, a Comissão Eleitoral Superior cancelou o resultado do pleito. Três meses depois, Imamoglu venceu novamente, agora com uma margem significativamente maior, de mais de 800 mil votos.

Em 2024, reelegeu-se. O presidente Erdogan e o AKP haviam estabelecido como meta retomar Istambul, no que descreveram como "início de uma nova era". No entanto, Imamoglu foi venceu com vantagem de quase dez pontos percentuais sobre o adversário Murat Kurum.

O homem que não desiste

A vitória de Ekrem Imamoglu ainda é vista como prova de que a democracia turca está funcionando e que é possível vencer o governo do AKP nas urnas. Alegações de fraude, falsificação ou influência política acompanham repetidamente as eleições na Turquia.

Mas Imamoglu não desistiu. Agora ele quer concorrer contra Erdogan na eleição presidencial de 2028. Sua abordagem confiante e persistente, e o sucesso resultante, apesar dos contratempos, contribuíram enormemente para aumentar ainda mais sua popularidade.

A maneira como ele se comunica é considerada uma característica importante de sua política. Enquanto lutava para que sua vitória eleitoral fosse reconhecida, um jovem gritou para ele: "Tudo vai ser muito lindo!" Uma frase cheia de esperança que ele tornou seu slogan, adotado por toda a oposição. Quando subiu ao palco para fazer um discurso após a eleição anulada, disse: "Temos nossa juventude!", o que energizou e continua energizando-os até hoje seus apoiadores.

Mas também houve críticas a Imamoglu. Quando partes de Istambul foram atingidas por uma enchente em 2019, ele estava de férias de verão e ficou por lá. Quando um terremoto atingiu Elazig, no leste da Turquia, em 2020, ele primeiro visitou a cidade como muitos outros políticos, mas depois viajou para Palandöken, para férias de esqui. "É normal um pai passar dois dias de férias com os filhos", defendeu-se.

No papel, ele representa apenas Istambul, mas as fotos em que é visto com a bandeira turca automaticamente dão a impressão de que representa todo o país. Para muitos turcos, essas fotos dão esperança: um dia Imamoglu pode realmente chegar à presidência.

Empresa de construção, clube de futebol

Nascido em 1970, Ekrem Imamoglu estudou no Chipre e em Istambul, onde se formou em administração de empresas. Antes de entrar para a política, dirigiu em Istambul um restaurante especializado em almôndegas turcas. Ele também dirigia a empresa de construção de sua família, a Imamoglu Insaat. De 2002 a 2003, foi membro do conselho de um dos maiores times de futebol turcos, o Trabzonspor, de sua cidade natal.

Há alguns pontos em comum no passado de Erdogan e de Imamoglu: ambos jogaram futebol com sucesso na juventude. Ambos vêm da região do Mar Negro. Na tradicionalmente conservadora Trabzon, onde Imamoglu cresceu, ele também frequentou o chamado curso do Alcorão, que lhe proporcionou educação religiosa. Erdogan foi prefeito de Istambul de1994 e 1998, como seu principal adversário desde 2019.

Após a eleição anulada, Ekrem Imamoglu disse num discurso: "Nosso caminho é longo". Independentemente do resultado do julgamento, ele continuará sendo um político influente. Talvez "tudo realmente fique bem". Mas o caminho ainda parece longo e difícil.