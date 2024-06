Quem é Gato Galáctico, youtuber acusado por internautas de apologia ao nazismo

Matheus Almeidai Matheus Almeida - https://istoe.com.br/autor/matheus-almeida/ 29/06/2024 - 13:40 Para compartilhar:

O youtuber Gato Galáctico viralizou nas redes sociais nos últimos dias acusado por parte de internautas de fazer postagens com “apito de cachorro” para nazistas. As acusações começaram a partir de uma foto do influenciador bebendo leite puro, postada no Twitter com a legenda: “Podemos descriminalizar o leite cru? Não faz o menor sentido ser ilegal”.

A expressão “apito de cachorro” denomina códigos colocados em conteúdos aparentemente inofensivos para comunicar apoio a determinados grupos políticos, comumente nazistas e supremacistas brancos. A expressão faz referência aos apitos que emitem sons apenas audíveis por cães.

O influencer utilizou novamente o Twitter para negar envolvimento com grupos extremistas. “Abomino o nazismo e todas as formas de autoritarismo e violência”, disse. “Por aqui, defendemos a paz e em nome dela e do bem-estar da minha família, que está sendo afetada por essa situação, e de qualquer pessoa que possa ter se sentido ofendida, irei remover a publicação.”

Público infantil

Nascido em Gramado (RS), Ronaldo de Azevedo e Souza assumiu o nome Gato Galáctico ao criar seu canal de YouTube em 2013. Hoje, ele possui 18,3 milhões de inscritos na plataforma, além de 3,8 milhões de seguidores no TikTok, 1,6 milhão no Instagram, 318 mil no Twitter e 242 mil no Facebook.

Originalmente, o canal do YouTube, seu carro-chefe, publicava animações desenhadas e dubladas pelo próprio influenciador. Um de seus primeiros sucessos e até hoje o segundo vídeo mais visto em seu canal é um desenho de pouco mais de um minuto com uma música sobre um pudim apaixonado que é atropelado e morre, chamada “Pudim Amassado”.

O canal passou depois a contar com outras narrativas: histórias da vida do próprio Ronaldo ilustradas por animações, vídeos de videogames, aulas de desenhos e para construir brinquedos de papelão, customização de objetos como mochilas e chinelos, e novas músicas e animações. O foco permaneceu sempre no público infantil.

Um de seus maiores sucessos, “Turma do Cueio”, sobre um grupo de personagens animais com características humanas e infantis, chegou a ganhar um canal próprio onde são postados os episódios de cerca de 20 minutos. A história rendeu elogios inclusive de Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica.

Tamanho sucesso levou o youtuber a participar de especiais para crianças na televisão, tanto no SBT como na Rede Globo.

Em 2021, ele abriu sua própria produtora, a Ronaldo Souza Produções Ltda. Através dela, já protagonizou dois filmes de longa metragem para o público infantil: Acampamento Intergaláctico (2022) e Gato Galáctico e o Feitiço do Tempo (2024). O influenciador também promove apresentações ao vivo em teatros.