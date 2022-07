Quem é Filipe Ret, artista que virou alvo da polícia depois de festa com maconha liberada

Nesta terça-feira (19), o rapper Filipe Ret, de 37 anos, foi conduzido de um resort de luxo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a uma sede da DRE-RJ (Delegacia de Repressão a Entorpecentes). Ele foi autuado por posse de drogas para consumo pessoal e a investigação envolvendo o artista gerou grande repercussão nas redes sociais. A ação da polícia aconteceu por conta de uma festa dada pelo cantor, que teve o consumo liberado da substância.

Com o nome de batismo de Filipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, mais conhecido pelo seu nome artístico Filipe Ret, o rapper é um dos nomes mais proeminentes do rap nacional atualmente. Nascido e criado no Catete, zona sul do Rio de Janeiro, ele iniciou sua carreira musical nas batalhas de MCs na Lapa em 2003.

Em 2009, lançou o álbum ‘Numa Margem Distante’, mas só começou a se destacar nacionalmente a partir de 2012 com o lançamento do álbum ‘Vivaz’. Nas suas letras, ele utiliza poesia, filosofia, cita filósofos e pensadores. Em setembro de 2015, lançou seu terceiro disco, intitulado ‘Revel’, que chegou ao total de 3 milhões vendidos.

O rapper, que é formado em jornalismo, fundou, junto com o rapper Daniel Shadow e Henrique Lima, mais conhecido como Mãolee, a gravadora Tudubom Records. Ele também lançou sua própria marca de maconha, a Ret Kush, que estava sendo distribuída na festa que gerou a ação da polícia. Recentemente, a marca foi lançada nos Estados Unidos.

Seu último álbum, “Lume”, de 2022, tem participações de Poze do Rodo, L7nnon e Anitta, com quem canta a música “Tudo nosso”. O single foi apresentado pela cantora em seu show em Portugal, durante sua turnê pela Europa.

Sobre a operação policial desta terça (19), a assessoria de imprensa do artista divulgou a seguinte nota:

“Após cumprir uma agenda intensa de shows e lançamentos, Filipe Ret foi para Angra dos Reis com a sua família e amigos para um período de descanso. Na manhã desta terça-feira, 19 de julho, o artista foi surpreendido por uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que o conduziu para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ), na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte. Houve uma ação em que foram apreendidos pertences pessoais do artista. Filipe Ret, que já se declarou usuário de maconha, foi conduzido à delegacia e foi lavrado apenas um termo relativo à posse de maconha para uso pessoal. Qualquer alegação diferente desta, se trata de uma afirmação descolada da realidade e única e exclusivamente do interesse de terceiros. Filipe Ret agradece o carinho dos fãs, da família e de amigos”.