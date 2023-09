Quem é Filipe Martins, ex-assessor que teria levado ‘minuta do golpe’ a Bolsonaro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2023 - 11:26 Compartilhe

Em delação premiada à PF (Polícia Federal), Mauro Cid, que atuou como ajudante de ordens do ex-presidente, teria relatado que Jair Bolsonaro (PL) supostamente recebeu das mãos do ex-assessor Filipe Martins uma “minuta do golpe” para convocar novas eleições após vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Resumo:

Mauro Cid contou à PF sobre a “minuta do golpe”;

De acordo com ele, o documento teria sido entregue a Bolsonaro pelo ex-assessor Filipe Martins;

Filipe Martins ficou conhecido após ter feito um gesto de supremacia branca durante uma sessão do Senado.

+ Cid diz em delação que Bolsonaro consultou militares sobre golpe após vitória de Lula

Mauro Cid teria afirmado que esteve presente tanto na reunião em que Filipe Martins supostamente entregou o documento a Bolsonaro quanto na do ex-presidente com militares para analisarem a minuta.

Quem é Filipe Martins

Filipe Martins é conhecido como um extremista discípulo de Olavo de Carvalho, que morreu em 2022. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, ele ocupou o cargo de assessor especial da Presidência para assuntos internacionais.

Um caso emblemático envolvendo o ex-assessor ocorreu em março de 2021, quando ele teria feito o gesto “White Power” (Pode Branco) com as mãos durante uma sessão no Senado transmitida pela televisão. Esse gesto é usado pelos movimentos supremacistas brancos nos EUA.

Por conta disso, Filipe Martins chegou a ser denunciado pelo MPF (Ministério Público Federal). Porém foi absolvido pelo juiz Marcus Vinicius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, por considerar que não houve justa causa para o ajuizamento da ação.

Durante as eleições de outubro de 2022, ele divulgou nas redes sociais os discursos bolsonaristas que tentavam colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Após Jair Bolsonaro ter sido derrotado por Lula, o ex-assessor parou de realizar publicações.

