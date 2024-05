Quem é Fernanda Stroschein, nova namorada de MC Guimê?

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 11:39 Para compartilhar:

Nos últimos dias, o cantor MC Guimê tem compartilhado registros apaixonados ao lado da nova namorada, Fernanda Stroschein. Os dois estão em viagem por Pirenópolis (GO). No entanto, os cliques cheios de intimidade são são de hoje: desde março, o cantor e a loira vivem um romance.

Quem é Fernanda Stroschein?

Apesar de acumular mais de 17 mil seguidores nas redes sociais, Fernanda se mantém longe dos holofotes. A empresária de Balneário Camboriú (SC) tem 28 anos, é dona de uma loja de roupas de moda feminina e masculina e filha de uma designer de interiores da cidade. Seu perfil do Instagram é restrito aos seguidores.

A loira foi vista com Guimê pela primeira vez no Carnaval de São Paulo deste ano. Os dois foram flagrados aos beijos e, desde então, continuaram compartilhando registros juntinhos.

No início de abril, o ex-BBB revelou que os dois ainda não estavam em um namoro, e sim “juntos há um tempo, amadurecendo mais a relação e curtindo o momento de forma leve e tranquila”. Apesar disso, nesta quarta-feira, 8, o cantor compartilhou uma foto afirmando que o momento teria “amor”.

Separação de Guimê e Lexa

Fernanda é a primeira namorada de Guimê desde o fim do relacionamento do cantor com Lexa. Os dois estiveram juntos por oito anos e anunciaram a separação em setembro de 2023, após um longo período de controvérsias. O casal já havia se separado em 2022, após quatro anos de casamento. No entanto, reataram no final do ano e, em menos de um mês, o cantor foi confinado para participar do “BBB23“.

Durante o reality, Guimê importunou sexualmente a mexicana Dania Mendez em uma festa e foi expulso. Ele foi investigado e indiciado pela Polícia do Rio de Janeiro, em acusação posteriormente negada pela Justiça do Rio. Apesar disso, Lexa não se separou do marido.

Outra polêmica envolvendo o casal estourou no meio do ano, quando Lexa foi condenada a dedicar parte de sua liquidez mensal ao pagamento de uma dívida de Guimê. Em setembro, no entanto, os dois anunciaram a separação em meio a rumores de que a cantora o teria traído.