Quem é Daniel Erthal, ex-galã de ‘Malhação’ que vende cerveja nas ruas do Rio de Janeiro

Na tarde desta quarta-feira, 3, viralizou nas redes sociais o fato do ator Daniel Erthal, de 41 anos, que já foi um dos galãs da novela ‘Malhação‘ (2005), da TV Globo, estar trabalhando como vendedor ambulante. Ele abriu um empreendimento e circula pelas ruas de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com uma carrocinha de cervejas. Erthal chegou a trabalhar na praia carioca durante o réveillon.

“Vendemos bem. Fiquei até às 6h da manhã vendendo”, disse Daniel, que usa as redes sociais para divulgar o novo negócio, iniciado em dezembro.

A IstoÉ Gente conta abaixo tudo sobre Daniel Erthal, ator que desistiu da carreira artística para vender cerveja nas ruas do Rio de Janeiro. Confira!

Quem é Daniel Erthal?

Daniel Cabral Silva Erthal, nasceu em Bom Jardim, no Rio de Janeiro, no dia 22 de março de 1982. Aos 11 anos de idade, recebeu uma indicação de sua tia Betty Erthal que também é atriz, para iniciar um curso de teatro. Em 1999, ele entrou para a renomada escola de teatro Tablado. Já 2004, fez seu primeiro trabalho na televisão na novela “Da Cor do Pecado”, da Globo. Em seguida fez “Malhação”, onde ganhou destaque com o personagem Léo.

Além de ‘Malhação’, Daniel Erthal atuou em novelas como “Belíssima”, “Eterna magia”, “Bela, a feia”, “Rebelde”, ‘Milagres de Jesus”, “A terra prometida”, ‘Rock story” e “Jezabel”.

Em 2006, participou do quadro Dança dos Famosos, no “Domingão do Faustão”, sendo eliminado logo na primeira etapa da competição, ainda no mesmo fez uma participação especial do seriado infantil Sítio do Picapau Amarelo e foi escalado para a telenovela Belíssima, seu primeiro papel no horário nobre.

Em 2013, Daniel passou a dedicar-se em primeiro plano como empresário ao fundar a Cervejaria Erthal, além de criar uma Oktoberfest – intitulada Oktoberthal – em Bento Gonçalves.

