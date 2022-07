Quem é Colleen Hoover, uma das autoras mais vendidas da Bienal – e do Brasil

Colleen Hoover, autora de É Assim Que Acaba, o livro de ficção mais vendido no Brasil em 2022, segundo o PublishNews, e um dos best-sellers da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, começou na carreira literária de forma independente.

Nascida e criada no Texas, ela escrevia desde a infância, mas a vida seguiu outro rumo. Aos 20, ela já estava casada. Aos 26, tinha três filhos. Ela foi então trabalhar como assistente social. A conjuntura retardou sua estreia como escritora, mas permitiu que ela entrasse em contato com uma realidade que seria retratada com realismo, depois, em sua obra.

Incentivada pelos pais e amigos a tirar suas histórias do papel, em 2012 ela autopublicou Slammed, romance sobre uma jovem de 18 anos lidando com a morte do pai. A obra foi descoberta por blogueiros literários, chamou a atenção de editoras, chegou à lista de mais vendidos do New York Times e foi publicada no Brasil, em 2013, pela Record, com o título Métricas.

Hoje, quase uma década depois, a legião de fãs de Colleen Hoover só aumenta – sua lista de livros também. Ela já publicou nada menos do que 24 livros, como Verity, Até o Verão Terminar, Todas as suas (Im)Perfeições, O Lado Feio do Amor, As Mil Partes do Meu Coração e Hopeless, entre outros títulos e séries. No Brasil, ela já vendeu mais de 1,4 milhão de exemplares.

Seu maior sucesso aqui, no momento, é o romance É Assim Que Acaba. Lançado em 2018, ele foi o livro mais vendido na Grande Livraria, coletivo de livrarias que se uniu na montagem de um estande-protesto na Bienal do Livro de São Paulo, que terminou no domingo, 10. No estande da Record, que a publica por meio do selo Galera, ela também foi a best-seller. Lá, o mais vendido foi box que reúne É Assim Que Acaba, Novembro, 9 e Tarde Demais. Outros quatro títulos de Colleen chegaram aos 10 mais vendidos da editora no evento.

Isso tudo apesar de ela não ter participado da Bienal de São Paulo – geralmente os escritores presentes acabam dominando as vendas. Veja aqui outros livros que foram sucesso de venda na feira.

Colleen Hoover veio ao Brasil em 2015, para a Bienal do Rio de Janeiro.

Vendas crescentes

Só neste ano, Colleen Hoover já ultrapassou a marca de 400 mil exemplares vendidos, de acordo com o Grupo Record. Isso é mais do que a somatória de suas vendas de 2020 e 2021.

Em seus livros, ela aborda temas como abuso, violência doméstica e a perda de pessoas queridas. Seus leitores estão na faixa dos 18-26 anos, conhecidos como “jovens adultos” – o grande público desta Bienal do Livro. E ela é presença constante nas redes sociais, o que ajuda no engajamento de seus leitores, e hoje de dedica exclusivamente à literatura.

Conheça três livros de Colleen Hoover

(eles estão à venda de forma independente ou em um box)

É Assim Que Acaba

368 págs.; R$ 49,90; R$ 37,90 o e-book

Este é considerado o livro mais pessoal de Colleen Hoover e conta a história de Lily, uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. Ela conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento. O livro toca em questões como violência doméstica e abuso psicológico.

Novembro, 9

352 págs.; R$ 49,90; R$ 37,90 o e-book

Fallon conhece Ben, um aspirante a escritor, bem no dia da sua mudança de Los Angeles para Nova York. Eles passam o dia juntos e a vida atribulada de Fallon se torna uma grande inspiração para o romance que Ben pretende escrever. Ela se muda, e eles dizem que vão se encontrar todo ano, sempre no mesmo dia. Mas Fallon começa a suspeitar que o conto de fadas do qual faz parte pode ser uma fabricação de Ben em nome do enredo perfeito.

Tarde Demais

384 págs.; R$ 49,90; R$ 37,90 o e-book

Neste romance, a autora volta a abordar relacionamentos abusivos e machismo. É a história de Sloan, que, para proteger o irmão, foi ao inferno. Ela está presa em um relacionamento com Asa Jackson, um perigoso traficante, e quanto mais os dias passam, mais parece impossível enxergar uma saída. Imersa em uma casa incontrolável que mais parece um quartel general, rodeada por homens que ela teme e sem um minuto de silêncio, também parece impossível encontrar qualquer motivo para se sentir bem. Até Carter surgir em sua vida.