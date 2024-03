Quem é Christie Brinkley, modelo que retirou câncer de pele e mostrou imagens fortes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/03/2024 - 15:43 Para compartilhar:

Christie Brinkley, de 70 anos, foi diagnosticada com câncer de pele e passou por uma cirurgia no rosto para retirada do tecido. A modelo e atriz americana foi destaque nas passarelas e, no início dos anos 1980, considerada a mais bem paga do mundo.

Ao longo da carreira, Chris coleciona outros marcos como a primeira modelo a ser capa da “Sports Illustrated Swimsuit Issue” por três vezes seguidas. Ela também teve o contrato mais com a marca de cosméticos CoverGirl, renovado por mais de 20 anos.

Com cerca de 8 anos de carreira como modelo, no início dos anos 80, Chris estreou como atriz no filme “National Lampoon’s Vacation”. Em 2011, estreou na Broadway, no papel de Roxie Hart no musical “Chicago”.

A artista foi casada três vezes e teve três filhos, Alexa Ray Joel, Jack Paris Brinkley Cook e Sailor Lee Brinkley Cook.

Segundo ela, descobriu a doença quando acompanhava a filha em uma consulta e pediu ao médico para olhar um pontinho minúsculo em sua pele. “Ele deu uma olhada e soube imediatamente que precisava de uma biópsia! Ele fez isso ali mesmo”, contou.

