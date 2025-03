Quem é Carlo Acutis, primeiro santo ‘millennial’ da Igreja Católica

Carlo Acutis se tornará o primeiro santo ‘millennial’ (nascido entre 1981 e 1996) da Igreja Católica em uma missa solene de canonização em 27 de abril na Praça de São Pedro. Multidões de fíeis já estão se aglomerando na igreja em Assis, Itália, onde seu corpo vestindo tênis, jeans e moletom aparece em um santuário.

Quem era Carlo Acutis?

Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres, em uma família italiana rica, e cresceu em Milão. Sua jornada de fé precoce decolou após receber a Primeira Comunhão, aos 7 anos de idade. Ele regularmente comparecia à missa diária, rezava o terço e participava da adoração eucarística.

Embora gostasse de passatempos regulares de pessoas da sua idade — caminhadas, videogames e brincadeiras com amigos — ele também ensinava catecismo em uma paróquia local e fazia trabalho de extensão para moradores de rua.

Acutis usou seu conhecimento em informática para criar uma exposição online sobre mais de 100 milagres eucarísticos reconhecidos pela igreja ao longo de muitos séculos, focada na presença real de Cristo que os católicos acreditam estar no pão e no vinho consagrados.

Em outubro de 2006, aos 15 anos, Carlo adoeceu. Dez dias depois, morreu de leucemia aguda em um hospital no norte da Itália. Seu corpo foi posteriormente transferido para um cemitério de Assis, conforme havia pedido, por causa de sua devoção ao santo medieval de sua cidade natal, São Francisco.

Por que ele se tornará santo?

Seu caminho para a santidade — o processo de canonização — começou há mais de 10 anos por iniciativa de um grupo de padres e amigos, e decolou logo após o Papa Francisco iniciar seu papado em 2013.

Acutis foi nomeado “venerável” em 2018 depois que a igreja reconheceu sua vida virtuosa, e seu corpo foi levado para um santuário no Santuario della Spogliazione de Assis, um importante local ligado à vida de São Francisco.

Ele foi então declarado “abençoado” em 2020 depois que o dicastério do Vaticano que estuda os processos de santidade reconheceu uma cura milagrosa pela intercessão de Acutis — uma criança no Brasil que se recuperou de uma maneira “cientificamente inexplicável”.

No ano passado, a igreja abriu seu caminho para a santidade ao atribuir a ele um segundo milagre — a cura completa de uma estudante costarriquenha na Itália de um grande traumatismo craniano em um acidente de bicicleta depois que sua mãe rezou no túmulo de Acutis.

A missa de canonização de Acutis acontece no dia 27 de abril, em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano, em conjunto com a celebração do jubileu do Ano Santo para adolescentes.