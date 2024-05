Quem é Cacá Werneck, que vai casar com Monique Evans? Relembre a história do casal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 17:09 Para compartilhar:

A apresentadora Monique Evans, de 67 anos, se casa nesta quinta-feira, 16, com Cacá Werneck, de 37, oficializando o relacionamento de quase dez anos. A cerimônia será realizada no sítio Além do Sonho, em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.

“Vamos fazer dez anos juntas e já era a hora da gente renovar os votos. É a primeira vez que a Cacá se casa e a gente tinha esse sonho de ser abençoadas em uma cerimônia para que a minha mãe e a vovozinha dela vissem”, contou Monique em março à revista Quem.

O que foi planejado para ser inicialmente uma pequena celebração no civil, realizada no cartório, logo se tornou uma cerimônia grandiosa, para 230 convidados.

Quem é Cacá Werneck?

Cacá Werneck, de 37 anos, é DJ, produtora musical e cantora, mais conhecida por participar do reality A Fazenda em 2012. Ela trabalha com música desde 2007.

Monique e Cacá começaram a namorar em 2014. Elas já se conheciam pelas redes sociais, mas se encontraram pessoalmente naquele ano, em uma clínica psiquiátrica em que Monique estava internada tratando sua depressão. A apresentadora se descobriu bissexual no relacionamento com Cacá. Monique já fez até tatuagem em homenagem à amada.

Em 2020, elas se separaram. O término foi turbulento. A apresentadora acusou Cacá de vazar a notícia do término para a imprensa, além de ir à televisão falar sobre o término, por fim, de envolver sua filha, Bárbara Evans, na história. Pouco depois, elas retomaram o namoro. Desde então, o casal posta fotos e declarações apaixonadas nas redes sociais.

Em janeiro, Monique desabafou no Instagram que recebeu comentários homofóbicos em um vídeo com a noiva. “Eu acho estranho pelo seguinte, o tempo inteiro tem beijos entre homens e mulheres na web, e as pessoas comentando: ‘shippam?’, ‘ai, que lindo’, ‘casal novo’. A gente estava simplesmente demonstrando carinho”, disse na ocasião.