Quem é Bryan Johnson, milionário que tenta acabar com envelhecimento

O empresário americano Bryan Johnson, que tem 46 anos e vive em Los Angeles, na Califórnia, ganhou notoriedade após iniciar uma série de práticas intituladas de Protocolo Blueprint, em uma tentativa de rejuvenescer o suficiente para voltar à aparência que tinha aos 18.

Entretanto, o indivíduo já é reconhecido no mundo dos negócios desde 2007, ano em que fundou a Braintree, empresa de negócios que foi vendida ao PayPal, do Ebay, seis anos depois por um valor de 800 milhões de dólares (quantia equivalente a R$ 3,9 bilhões na cotação atual).

De acordo com o New York Post, o empresário alega ter um coração de alguém com 37 anos, a pele de um indivíduo de 28, e o físico e pulmões de uma pessoa de 18 anos. Tudo isso teria sido conquistado após uma rotina diária intitulada de Protocolo Blueprint, que contabiliza um gasto de dois milhões de dólares anuais (cerca de R$ 9 milhões) a Bryan Johnson.

Quem é Bryan Johnson?

Entretanto, apesar de ganhar notoriedade pelo projeto de rejuvenescimento, o empresário fez sua fortuna há dez anos, com a venda da Braintree. Posteriormente, em 2014, Bryan Johnson foi responsável pela fundação da OS Fund, um fundo de capital de risco, efetuando um investimento pessoal de 100 milhões de dólares (R$ 4,9 milhões na cotação atual).

Apenas dois anos depois, o indivíduo fundou a Kernel, uma empresa de neurotecnologia que produz capacetes com a capacidade de ler sinais cerebrais e são vendidos por valores equivalentes a R$ 246,9 mil, segundo o New York Post. De acordo com o Fortune, o empresário possui uma fortuna estimada em 400 milhões de dólares (cerca de R$ 1,9 milhão).

Protocolo Blueprint

Ao Bloomberg, em uma entrevista, Bryan Johnson declarou que está tentando provar que envelhecer não é inevitável. O indivíduo conta com um time de 30 médicos especialistas e efetua uma série de práticas na tentativa de fazer todas as partes do seu corpo retornarem ao que seria o ápice da saúde, os 18 anos.

De acordo com o empresário, “geneticamente”, ele deveria ser careca, mas após realizar uma série de procedimentos de saúde, supostamente recuperou a integridade do seu cabelo. Entre as atividades realizadas por Bryan Johnson estão, uma terapia com luz vermelha, a aplicação de tópicos, o microagulhamento e a reversão de fios grisalhos.

O homem alega que possui uma dieta estritamente vegana e que chega no máximo a 1.977 calorias diariamente, pratica exercícios que duram uma hora e dorme no mesmo horário todas as noites, conforme o New York Post. Além disso, o empresário também toma uma série de suplementos e sucos com colágeno e peptídeos.

Em 2023, em mais uma das tentativas de rejuvenescimento, Bryan Johnson trocou de sangue com o próprio filho, Talmage Johnson, de 18 anos. Na ocasião, o empresário passou o seu plasma sanguíneo para o pai idoso, aos 70, e recebeu o do jovem. Entretanto, ele desistiu de continuar com o procedimento após não perceber qualquer benefício.

