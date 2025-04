Quem é brasileira que leu oração em português em funeral do Papa

SÃO PAULO, 26 ABR (ANSA) – A brasileira Bianca Fraccalvieri foi a responsável pela leitura em português da Oração Universal, conhecida como Oração dos Fiéis ou Preces, durante a missa no funeral do papa Francisco neste sábado (26) na Praça São Pedro, no Vaticano.

Fraccalvieri, que é jornalista e coordenadora das redes sociais do Vaticano, fez a terceira leitura do texto, dedicada ao idioma português, como parte de uma sequência em seis línguas.

Devido a seu trabalho na Santa Sé, ela conviveu com o pontífice por muitos anos, participando das leituras religiosas semanais entre Jorge Bergoglio e funcionários locais.

Em entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo, a brasileira revelou que o Papa dava autorização para as postagens e sabia de tudo o que era publicado nas redes sociais.

No site oficial do Vaticano, Vatican News, há também matérias assinadas por Fraccalvieri.

A cerimônia fúnebre teve início às 5h (10h de Brasília) e foi presidida pelo Decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano.

O papa Francisco faleceu aos 88 anos no último 21 de abril, vítima de AVC e de colapso cardiocirculatório, após longa luta contra uma pneumonia. (ANSA).