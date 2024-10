Quem é Braide, reeleito prefeito em São Luis (MA)

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 18:31 Para compartilhar:

Eduardo Braide (PSD) foi reeleito e continua à frente da prefeitura de São Luís por mais 4 anos. Ele foi eleito com 69,43% dos votos válidos. Sua vice é Esmênia Miranda, também do PSD.

Natural de São Luis, Eduardo, de 48 anos, é formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, mas abandonou a carreira de advogado para presidir a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), no governo de José Reinaldo Tavares

Ele já foi deputado estadual de 2010 à 2016, quando desistiu do cargo para tentar a eleição para prefeitura. Eduardo chegou a ir para o 2º turno naquele ano, mas perdeu para Edivaldo Holanda, de 46,06% dos votos contra 53,94%.

Em 2020, Braide migrou para o partido Pode e concorreu novamente às eleições para prefeitura de São Luís, que venceu com 270.557 votos válidos.