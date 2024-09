Quem é Boninho? Relembre trajetória do diretor que deixou a Globo após 40 anos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/09/2024 - 9:53 Para compartilhar:

José Bonifácio Brasil de Oliveira, 62, mais conhecido como Boninho, pegou muita gente de surpresa ao anunciar, na tarde de sexta-feira, 13, sua saída da TV Globo após 40 anos. Apelidado de Big Boss, por dirigir o reality show Big Brother Brasil desde 2002, o diretor disse que pretendia se aposentar na emissora, mas que antes disso quer “topar novos desafios”.

Boninho ficou conhecido por ser um dos principais responsáveis por encabeçar realities para o Brasil. Ela também foi criador de diversos quadros e programas da Globo. IstoÉ Gente faz um resumo e relembra a trajetória do diretor de TV. Confira!

Aos 17 anos, Boninho atuou na Rádio Excelsior. Em 1984 migrou para a TV Globo, com o programa Clip Clip. Logo depois encabeçou Fantástico, Hollywood Rock, Free Jazz, Rock in Rio, Especial Amigos, Show da Virada, Especial Roberto Carlos e Carnaval Globeleza.

O diretor também foi o responsável pelo programa infantojuvenil TV Colosso, que foi estrelado por bonecos, que alterna quadros com exibição de desenhos animados.

Outros programas famosos entre o público que têm liderança do profissional são No Limite, Hipertensão, The Voice Brasil, The Voice Kids, Vídeo Show, Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes e Caldeirão do Huck.

Atualmente, Boninho dirigia o Caldeirão com Mion, o Tamanho Família e os eventos Rock in Rio e Lollapalooza e o reality show Big Brother Brasil.

A saída de Boninho da Globo ocorrerá no final de 2024, depois dirigir o especial de Roberto Carlos.

Vida pessoal

Em 1983, Boninho se casou com a socialite Narcisa Tamborindeguy. O casamento durou até 1986 e da relação, nasceu sua filha Mariana. Entre 1995 e 1998, Boninho foi casado com Kátia D’Ávila, mãe de seu segundo filho, Pedro. Desde 1999, ele é casado com a atriz e apresentadora Ana Furtado, com quem tem uma filha chamada Isabella, de 17 anos.