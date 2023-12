Quem é Bebe Rexha, cantora da música-tema do Mundial de Clubes da Fifa?

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2023 - 11:22 Para compartilhar:

A Fifa lançou nesta quarta-feira o clipe da música oficial do Mundial de Clubes. A faixa “It’s On” (“Está Ligado”, em tradução literal) é interpretada pela cantora pop americana Bebe Rexha e está disponível nas plataformas de streaming desde o dia 9 de dezembro. A artista, que detém quatro indicações ao Grammy, comentou sobre o convite para escrever a canção-tema da competição, cujo representante brasileiro é o Fluminense, do técnico Fernando Diniz.

“Criar uma música para a Fifa este ano foi uma oportunidade incrível, única na vida e estou muito animada para que os fãs ouçam a faixa no Mundial de Clubes”, disse a cantora. “Com a Copa do Mundo de Clubes da Fifa sendo sediada na Arábia Saudita, queríamos realmente incluir alguns sons musicais e vocais autênticos da região, ao mesmo tempo que equilibrávamos isso com uma história lírica global e som musical para unir o mundo como só o futebol consegue”, disse RedOne, um dos produtores da música.

QUEM É ELA?

Natural de Nova York, Bebe Rexha tem 33 anos e se destaca pela mistura de pop com a música eletrônica. Ela já fez parceria com nomes de sucesso do gênero, como David Guetta, Martin Garrix e o grupo Chainsmokers. Antes de se lançar como artista-solo, compôs músicas para artistas como Selena Gomez e o rapper Eminem. O primeiro álbum veio em 2018, quando foi indicada pela primeira vez ao Grammy como “artista revelação”.

Bebe Rexha esteve no Brasil recentemente para se apresentar no The Town, festival realizado em setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O show da cantora contou com elementos mais pesados, como guitarras e bateria, além da participação da brasileira Luísa Sonza. Ela também chamou seis fãs para subirem ao palco e dançar com ela durante a apresentação. Foi a segunda vez da americana no Brasil, que já havia se apresentado no Rock In Rio, em 2019.

O Mundial de Clubes da Fifa acontece na Arábia Saudita e tem final marcada para o dia 22 de dezembro. O Manchester City, campeão da Liga dos Campeões, é o principal favorito ao título. O Fluminense, vencedor da Copa Libertadores, vai tentar trazer o troféu para o Brasil, o que não acontece há 12 anos, desde a conquista do Corinthians.

Na terça-feira, o anfitrião Al-Ittihad, dos craques franceses Benzema e Kanté, e dos brasileiros Fabinho e Romarinho, atropelou o Auckland City, da Nova Zelândia, e avançou na chave do tricolor carioca. O Flu viaja nesta quarta e ingressa na competição direto na semifinal, assim como o City.

