Quem é Beatriz Souza, a judoca que ganhou medalha de ouro em estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A judoca Beatriz Souza estreou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com medalha de ouro. A atleta competiu com a israelense Raz Hershko na categoria “acima de 78kg”, na tarde desta sexta-feira, 2.

A brasileira tem 26 anos de idade, é de Itariri e criada em Peruíbe, em São Paulo, e quase foi para as Olimpíadas de Tóquio, em 2021, mas precisou adiar o sonho de concorrer a uma medalha olímpica até 2024.

Escolhida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como a melhor do ano em sua modalidade em 2023, ela segue os passos do pai, que também era atleta do judô. Atualmente, ela é atleta do Clube Pinheiros e precisou se adaptar à mudança para a capital.

“Minha mãe ficou meio apreensiva, meu pai, super feliz”, contou em uma série de perfis dos atletas brasileiros feita pelo Time Brasil.

Assim como diversos atletas que representam o Brasil, Beatriz também faz parte da Comissão de Desportos do Exército.

Estudante de Administração, a lutadora de judô chegou a Paris com um currículo forte: foi vice-campeã mundial em 2022 e medalha de ouro no Grand Slam de Baku (Azerbaijão) em 2023. No mesmo ano, também foi ouro Pan-Americano de Judô de Calgary (Canadá) em 2023, ouro no Open de Varsóvia (Polônia), prata no de Perth (Austrália), e também trouxe para casa o bronze no Pan de Santiago (Chile).

Quinta no ranking mundial em sua categoria, Beatriz é casada com o ex-atleta de basquete Daniel Souza e preparou o psicológico para manter o foco na competição. Segundo ela, a terapia a ajudou a se tornar uma pessoa melhor.