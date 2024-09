Quem é André Carrillo, meia peruano do pacote de reforços do Corinthians

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2024 - 16:23 Para compartilhar:

Pressionada, a diretoria do Corinthians se movimentou no mercado da bola. Depois da recente contratação – a mais bombástica até então – do holandês Memphis Depay, o time do Parque São Jorge já se prepara para receber outro estrangeiro. O peruano André Carrillo, de 33 anos, chega para compor o meio-campo alvinegro depois de rescindir com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita.

A chegada de Carrillo é possível, pois o fim do contrato do jogador com o clube saudita se deu quando a janela de transferências ainda estava aberta, em 1º de setembro. Com ele, o Corinthians chega a 9 reforços na esperança de manter o clube na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, além da disputa das Copas do Brasil e Sul-Americana. São eles: Hugo Souza (goleiro), André Ramalho (zagueiro), Alex Santana (volante), José Martínez (volante), Charles (meia), Talles Magno (atacante), Héctor Hernández (atacante) e Memphis Depay (atacante) – além, é claro, do próprio Carrillo.

Por estar livre no mercado desde que rescindiu com o Al Qadisiyah, Carrillo chega ao Corinthians sem custos. O clube paulista, entretanto, corre contra o relógio para poder registrá-lo a tempo para a Copa do Brasil e a Sul-Americana. A inscrição na CBF precisa ser feita até segunda-feira, dia 9. Para isso, as partes precisam da assinatura de contrato.

CARREIRA E PASSADO COM OS DÍAZ

André Carrillo, de 33 anos, é rosto conhecido por Ramón e Emiliano Díaz, pai e filho e técnico e auxiliar do Corinthians, respectivamente. As partes tiveram a oportunidade de trabalhar juntas no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele defendeu o clube da temporada 2018/19 a 2023/24.

Sua performance o levou à Europa em 2011, quando foi contratado pelo Sporting de Portugal. Lá, Carrillo se destacou como um jogador explosivo, capaz de criar jogadas perigosas a partir das laterais. Após cinco anos no clube, ele se transferiu para o Benfica, onde continuou a atuar no futebol português, fortalecendo sua reputação como um jogador dinâmico e de grande impacto em jogos decisivos.

Em 2018, Carrillo deu um novo passo em sua carreira ao se transferir para o Al-Hilal. No clube saudita, time de Neymar, ajudou a equipe a conquistar importantes títulos, incluindo a Liga dos Campeões da Ásia em 2019 e 2021. Sua passagem pelo time contribuiu para que se tornasse respeitado no cenário internacional, devido ao seu desempenho em competições continentais e internacionais.

No Al-Hilal, Carrillo disputou 175 partidas e anotou 25 gols e 30 assistências. Foi o local onde ele mais atuou durante toda sua carreira.

Pela seleção peruana, André Carrillo tem sido uma peça fundamental, representando seu país em diversas competições, incluindo a Copa América e a Copa do Mundo de 2018, onde ajudou o Peru a chegar à fase de grupos após uma ausência de 36 anos. Com mais de 100 partidas pela seleção, Carrillo é um dos jogadores mais experientes e importantes do futebol peruano moderno.

Ainda na Copa da Rússia, Carrillo marcou o primeiro gol peruano em Mundiais em 36 anos, na partida com a Austrália, quando o Peru já tinha sido eliminado do torneio de seleções mais importante do mundo.