Quem é Ana Paula Leme, ex-panicat presa pela 3ª vez em 9 meses após desacato

A ex-panicat Ana Paula Leme foi preso pela terceira vez na segunda-feira, 28, após causar confusão em uma loja da rede Oxxo e desacatar policiais em Campinas, no interior de São Paulo.

Além dessa, Leme soma outra duas detenções e uma condenação por embriaguez ao volante. Ana Paula estudou jornalismo na PUC-Campinas e ganhou fama como modelo. Ela ingressou como panicat no programa “Pânico na TV”, que foi transmitido por nove anos pela emissora RedeTV.

A ex-panicat também participou da 1ª edição do reality show “Casa Bonita”, que foi ao ar pelo canal Multishow, foi eleita Miss Reef Brasil, chegou a ser capa da revista Playboy e teve durante um certo período uma conta em uma plataforma de conteúdos adultos.

No Instagram, redes social em que tem 184 mil seguidores, ela compartilha fotos atuais e momentos marcantes de sua carreira no entretenimento.

Prisões

Nessa última ocasião, a Polícia Militar foi acionada por funcionários do minimercado por conta de uma cliente que estaria visivelmente alterada e discutindo com outras pessoas no estabelecimento.

Ana Paula foi levada ao 1° Distrito Policial de Campinas, onde assinou um termo circunstanciado por desacato, pois teria oferecido resistência à prisão e não quis se identificar para os agentes, foi ouvida e liberada.

Em 31 de janeiro deste ano, ela foi presa por dirigir embriagada, também na cidade de Campinas. Na ocasião, a Justiça determinou o cumprimento de medidas cautelares, como a suspensão da CNH por seis meses e o recolhimento domiciliar noturno.

No dia 20 de julho de 2024, a ex-panicat foi detida pela primeira vez por embriaguez ao volante, desacato, ameaça e injúria no bairro Cambuí, em Campinas.

Em outubro do mesmo ano, acabou sendo condenado e, por ser ré primária, cumpriu pena de três meses em regime aberto, além de perder o direito de dirigir por dois meses.