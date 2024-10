Quem é Ana Carolina Oliveira, segunda vereadora mais votada de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 23:05 Para compartilhar:

Ana Carolina Oliveira (Podemos) foi a segunda candidata a vereadora mais votada de São Paulo neste domingo, 6.

Com 129.563 votos, ela ficou atrás apenas de Lucas Pavanato (PL) entre os 55 parlamentares que ocuparão uma cadeira na Câmara Municipal a partir de janeiro de 2025.

Em sua primeira eleição, Oliveira é mãe de Isabella Nardoni, morta em março de 2008 aos cinco anos após ser jogada da janela do sexto andar de um prédio pelo próprio pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá.

Ao site IstoÉ, ela contou durante a campanha que decidiu concorrer ao cargo para honrar o propósito que a tragédia lhe deu: “Minha luta é pela proteção das vítimas“. Leia a entrevista completa.

“Pretendo atuar por um monitoramento mais rigoroso para condenados em regime semiaberto ou que recebam benefícios como a progressão de pena [casos de Jatobá e Nardoni, assassinos de sua filha] ou as ‘saidinhas’ temporárias. São iniciativas possíveis, que complementam a legislação penal. Além disso, a representatividade do cargo pode me permitir apoiar e promover mudanças na legislação penal junto a deputados e senadores”, prometeu a vereadora eleita.