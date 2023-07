Quem é Alisha Lehmann, atacante fenômeno das redes sociais que substituiu a ex-namorada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 7:53 Compartilhe

Ela tem mais seguidores nas redes sociais do que o tenista suíço Roger Federer, viralizou ao substituir sua ex-namorada durante a Copa do Mundo e, aos 24 anos, é uma das principais jogadoras do clube inglês Aston Villa. Mesmo sendo reserva de sua seleção, Alisha Lehmann sempre dá o que falar. Com 13,9 milhões de seguidores no Instagram, Alisha é um fenômeno das redes, sendo a jogadora de futebol mais popular do planeta nas plataformas digitais – seus números superam nomes como Alex Morgan, Alexia Putellas e a brasileira Marta.

Suas fotos postadas misturam a carreira de jogadora, mas também um pouco do seu dia a dia. Ela exibe poses de modelo, aparece em carrões e publica também imagens mais provocativas, muitas vezes de biquíni.

Nascida em Tagerstschi, na Suíça, Alisha se interessa por futebol desde pequena. Durante sua juventude, trabalhou como modelo e, em 2018, assinou o seu primeiro contrato profissional com o West Ham. A jogadora foi emprestada ao Everton e, desde 2021, é uma das principais atletas do Aston Villa.

Na seleção, ela não é titular e chegou a se recusar a participar a Eurocopa de 2022. De acordo com Alisha, ela não estava mentalmente bem para o torneio. O acontecimento, no entanto, não diminui seu prestígio na seleção e, na última sexta-feira, ela fez sua estreia em Copas do Mundo no jogo entre Suíça e Filipinas.

Sua participação acabou chamando atenção não tanto pelo futebol, mas por uma incrível coincidência. Ao entrar no jogo, Alisha foi colocada no lugar de Ramona Bachmann, sua ex-namorada. As duas tiveram um relacionamento entre 2018 e 2021.

Após o término da relação, a atacante namorou o brasileiro Douglas Luiz, que também joga no West Ham. Durante o namoro, Alisha se aproximou da cultura brasileira e, em diversos momentos, viajou para o Brasil. Os dois, no entanto, se separaram no ano passado. Ela tem alguma fotos e vídeos em que aparece sobrevoando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

