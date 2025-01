Quem é a primeira mulher a comandar uma unidade da Força Aérea Brasileira

A major aviadora Joyce de Souza Conceição assumiu o comando do Primeiro Grupo de Transporte, conhecido como Esquadrão Gordo, da FAB (Força Aérea Brasileira), na quarta-feira, 15. Com esse feito, ela se tornou a primeira mulher a comandar uma Unidade Aérea na história da FAB.

Joyce foi oficializada para o cargo em julho de 2024 e a nomeação é considerada um marco para a participação feminina nas Forças Armadas, que atualmente possui 13 mil mulheres no quadro da Aeronáutica.

“Ser escolhida para comandar o Esquadrão Gordo foi uma grande emoção, e me senti muito grata por esse reconhecimento da Força Aérea ao meu trabalho. A Unidade que irei comandar é uma das mais operacionais e realiza inúmeras missões de relevância para o país, sobretudo em momentos de crise, como foi demonstrado em sua participação na Operação Taquari II em 2024, após as enchentes no Rio Grande do Sul”, disse Joyce, em comunicado divulgado pela FAB.

Quem é a major?

Joyce de Souza Conceição é natural de Manaus, no Amazonas, e ingressou na FAB em 2003, formando-se aspirante a oficial aviadora em dezembro de 2006. Ela integrou a primeira turma de aviadoras da AFA (Academia da Força Aérea). Segundo a FAB, a major tem se destacado desde o início da sua carreira por sua competência e dedicação.

Depois de se formar aviadora pela AFA, Joyce se especializou na Aviação de Transporte, completando o curso em 2007. Nos anos seguintes, atuou no Norte do Brasil.

Quando ainda era tenente, em 2012, ela fez história ao se tornar a primeira aviadora brasileira habilitada para pilotar o C-13 Hercules, um dos aviões mais emblemáticos da FAB.

No ano de 2016, já no Esquadrão Gordo, a então capitão foi a primeira mulher brasileira a pousar na Antártica. Entre os anos de 2021 e 2022, Joyce atuou como oficial de operações do Esquadrão Gordo, coordenando atividades operacionais em uma unidade com missões consideras complexas.

A nomeação de Joyce para o comando do Esquadrão Gordo é o reconhecimento de sua capacidade de liderança, competência técnica e comprometimento com as missões, segundo a FAB.