Quem é a namorada de olheiro do PCC presa em investigação sobre morte de delator

A modelo Jackeline Leite Moreira, de 28 anos, mostra aos seus 11 mil seguidores no Instagram uma vida repleta de viagens e festas. Além disso, aposta na produção de conteúdos de beleza e moda. Ela foi presa na quinta-feira, 16, por supostamente ter ajudado na fuga do namorado, Kauê do Amaral Coelho, suspeito de ter sido o “olheiro” que indicou a localização de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach aos atiradores que o aguardavam na saída do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Jackeline foi conduzida ao DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa de São Paulo). A delegada Ivalda Aleixo, diretora do órgão, disse que essa detenção tem como intuito ajudar na localização de Kauê, que fugiu para o Rio de Janeiro após o crime.

Nas redes sociais, ela se descreve como empreendedora, bacharel em Direito pela Unninove (Universidade Nove de Julho) e “mãe de pet” de gatos.

Há informações que, após o a execução de Gritzbach, Kauê se refugiou na casa de Jackeline, localizada em Itaquera, zona leste de São Paulo, e depois os dois passaram a noite em um motel.

Na ocasião, o suspeito entregou o celular dele para a modelo. O aparelho foi apreendido e deve passar por perícia, para que ao agentes tenham acesso às conversas de Kauê com os assassinos do delator do PCC (Primeiro Comando da Capital).