Quem é a jovem que deseja conquistar o casal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/05/2024 - 9:30 Para compartilhar:

A jovem atriz Julio Iorio viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo desejando ficar com o casal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira. Em tom de brincadeira, a moça de 24 anos disse que gostaria de ser a ‘marmita’ deles.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Iorio (@juliaiorioo)



Conquistando novos seguidores, como os artistas Rafael Portugal, Larissa Manoela e Alice Wegmann, ela conquistou um pouco mais que 287 mil seguidores no Instagram. Ela também é herdeira do ator Duda Ribeiro, que faleceu aos 54 anos de câncer no fígado em 2016.

“É uma dor que ainda dói, mas dói de um jeito diferente. Era uma carga muito negativa, mas agora é um agradecimento pelo que a gente viveu”, comentou sobre a morte do pai.