Quem é a irmã de Gisele Bündchen que vai julgar ação bilionária contra o governo Lula

Da Redação 31/05/2024 - 15:51

A juíza Graziela Cristine Bündchen, uma das cinco irmãs da modelo Gisele Bündchen que atua como magistrada na 1ª Vara Federal de Porto Alegre, irá julgar uma ação que exige do Governo Federal o pagamento de R$ 15 bilhões ao setor produtivo do Rio Grande do Sul e ajuda na reconstrução do estado. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo nesta sexta-feira, 31.

Graziela Cristine Bündchen atua no TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região – que julga processos reativos ao Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – desde 2002, quando esteve entre os 45 aprovados de um concurso realizado pelo órgão e participando, inicialmente, da Vara Federal Criminal de Londrina (PR).

Três anos depois, a juíza passou a trabalhar na 5ª Vara Federal de Porto Alegre e, atualmente, atua como substituta na 1ª Vara Federal da capital gaúcha. Em 2016, a magistrada indeferiu um pedido de ação popular protocolado no Rio Grande do Sul que visava suspender a nomeação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil, ainda durante o governo Dilma.

Na ocasião, a juíza alegou que a matéria era de “competência do juízo criminal, não cabendo ser tratada no âmbito da ação popular”.

Agora, conforme a Folha de S. Paulo, a juíza foi sorteada para julgar uma outra ação popular que envolve Lula. O pedido foi protocolado pelo Iders (Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul) e pela Able (Associação Brasileira de Direito e Administração).

A ação exige que o Governo Federal pague R$ 10 bilhões pelo que foi perdido nas enchentes que afetaram o estado e outros R$ 5 bilhões por uma possível omissão na prevenção de desastres climáticos.