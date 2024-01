Quem é a influenciadora ameaçada de morte após postagem de Michelle Bolsonaro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/01/2024 - 12:47 Para compartilhar:

A influenciadora Karina Santos, de 30 anos, passou a ser alvo de ameaças de morte após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro expor o perfil dela em suas redes sociais.

Isso ocorreu após Karina divulgar um meme no qual mostra uma montagem de Michelle e Jair Bolsonaro presos, com a legenda: “Que tudo se realize no ano que vai nascer!”.

Depois, no dia 4 de janeiro, a ex-primeira-dama publicou uma foto do perfil da influenciadora e escreveu: “Terrivelmente petista. Como uma boa comunista-caviar, ama um dinheirinho?”.

Após o ocorrido, segundo a influenciadora, bolsonaristas passaram a ofender por ser nordestina e a ameaçá-la de morte. “Quero um Adélio (Bispo de Oliveira) na sua vida”, disse um, em referência ao responsável pela facada sofrida por Bolsonaro no município de Juiz de Fora (MG), em 2018.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso. A influenciadora afirmou que algumas pessoas chegaram a pedir desculpas após o registro do boletim de ocorrência, mas ela deixou claro que não vai interromper as investigações.

Quem é a influenciadora?

A influenciadora Karina Santos é natural de Recife (PE), estudante de pedagogia e ativista social.

Nas redes sociais, ela se apresenta como influenciadora de esquerda e “terrivelmente petista”.

