Quem é a fisiculturista Cíntia Goldani, morta aos 36 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2024 - 14:05 Para compartilhar:

A fisiculturista Cíntia Goldani, de 36 anos, morreu na quarta-feira, 26, em Porto Alegre (RS), dias antes de participar da edição de julho do Musclecontest Brasil, uma das mais importantes do segmento no Brasil.

Na última publicação realizada no Instagram, no dia 17 de junho, ela mostrou uma parte do seu treino na academia e afirmou: “Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito”.

Também por meio de um post no Instagram, Musclecontest International lamentou o ocorrido e disse que a fisiculturista morreu devido a complicações de uma pneumonia. “Cíntia era um anjo em forma de ser humano. Deus precisava de reforço no céu. Jamais será esquecida pela família Musclecontest. Cíntia era a apresentadora da categoria ‘Figure’ em nosso canal”, completou.

Quem era a fisiculturista?

Além de participar de eventos de fisiculturismo, Cíntia dava consultoria online e atuava como treinadora de poses.

No Instagram, ela acumulava cerca de 22,5 mil seguidores. Como fisiculturista, a atleta disputava na categoria “Figure”, uma transição entre o “Bikini Fitness” e o “Body Fitness”.