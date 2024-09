Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2024 - 10:58 Para compartilhar:

Recentemente, as modelos de conteúdo adulto Andressa Urach e Ana Akiva gravaram uma cena pornô em conjunto. Ex-evangélicas, as duas causaram polêmica nas redes sociais ao se tornarem criadoras de filmes eróticos.

Em post no Instagram, Ana, que é ex-pastora de igreja evangélica, desabafou: “Nas horas que passamos juntas, foi muito bom ver como Deus age de formas diferentes […] Ouvir a Andressa falar de Deus naquele quarto, enquanto trocávamos de roupa, foi tão, mas tão gratificante. Me encheu o coração de esperança e paz, me tirou o peso da culpa, porque sei que Jesus me ama, sou escolhida por Ele”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Akiva | Only fans | Privacy (@anaakiva.oficial)

Quem é a ex-pastora que gravou cena explícita com Andressa Urach

Assim como Urach, Ana Akiva, de 37 anos, foi revelada no concurso Miss Bumbum em 2014. Apesar disso, se converteu ao cristianismo e se tornou pastora de uma igreja evangélica no interior de São Paulo.

No final de 2023, Akiva assinou um contrato de R$ 400 mil para gravar um filme erótico nos Estados Unidos. O convite surgiu após uma entrevista da modelo ao “New York Post”, na qual ela desabafou sobre as mudanças radicais de sua vida.

A modelo também é comissária de bordo e tem mais de 230 mil seguidores nas redes sociais.